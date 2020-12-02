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Версия про украинское лобби в санкциях США против СП-2 - чушь собачья

Экспертное мнение

Американское СМИ сообщило, что к разработке пакета санкций США против газопровода "Северный поток-2" привлечены двое "лоббистов" с Украины. По данным издание The Wall Street Journal, это Вадим Гламаздин, сотрудник "Нафтогаза", и Александр Харченко, член Совбеза Незалежной.

Версия про украинское лобби в санкциях США против СП-2 - чушь собачья

Насколько это может быть правдой? — корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Валерий Бессель, исполнительный вице-президент Группы компаний "Нью Тек Сервисез", профессор РГГУ нефти и газа имени Губкина.

— На мой взгляд, это все собачья чушь. Я прекрасно понимаю, что люди хотят зарабатывать деньги. Все мы этого хотим. И зарабатываем там, где мы востребованы.

Возможно, людям платят деньги за то, что они разрабатывают некоторые санкции — хотя я никак не могу понять, зачем украинцы нужны для того, чтобы разрабатывать санкции Конгресса, которые принимаются в рамках военного бюджета против трубопровода, который к Украине вообще не имеет никакого отношения.

Я думаю, что в большей степени это политическая трескотня, никакого отношения к реальности не имеющая.

Здесь идет борьба за европейские рынки. Американцы за этот рынок борются, как за свой. Они считают Европу "своей поляной" — традиция у них такая, так считать.

Они уверены, что у них достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить Европу энергоресурсами без участия российских энергоносителей. Но это так в идеале.

На самом деле вы уже знаете, что больше 30% поставок газа на рынки Европы — это российский газ.

Естественно, никто не хочет брать на себя бремя кормления Украины. Украина — специфическая постсоветская страна, страна победившего олигархата. Поэтому там коррупция была и будет всегда — это совершенно неизбежно. Но кто-то должен ее бюджетировать.

Бюждетировать до бесконечности невозможно. Уже МВФ и тот отказывается давать деньги.

Единственное, что осталось у Украины, что может приносить ей существенный доход — это труба. Поэтому всяческими способами будет сделано все, чтобы перекрыть какие-то альтернативные пути поставок газа, нежели, чем через территорию Украины, чтобы она получала транзитные деньги.

А дальше это уже будет проблемой Евросоюза и нашей.

Это моя точка зрения. Причем она такая продуманная. Я могу за нее отвечать.

Автор: Ольга Лебедева
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