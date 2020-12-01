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"Пустая казна" рядовым украинцам ничем не грозит

Экспертное мнение

30 ноября украинский Минфин "по секрету" пожаловался всему свету, что МВФ "опрокинул" Незалежную с очередным финансовым вспомоществованием.

"Пустая казна" рядовым украинцам ничем не грозит

А до этого, напомним, была целая череда жалоб чиновников разного уровня на "пустую госказну".

Неужели всё так плохо у соседей? Как будет правительство Украины "выкарабкиваться" без транша? И, кстати, почему вдруг денег не дали?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал политолог Константин Бондаренко, председатель правления фонда "Украинская политика"

— Дело в том, что экономисты из окружения Зеленского уже неоднократно говорили о том, что Украина по большому счету нуждается в заимствованиях от международного валютного фонда.

Многие вещи, связанные с Международным валютным фондом, воспринимаются, скорее, как некие ритуальные, как некая инерция. Еще в марте в правительстве обсуждался вопрос, столь ли для нас критично брать новые кредиты от Международного валютного фонда. И, скорее всего, я думаю, нынешняя ситуация, когда сам Международный валютный фонд говорит о том, что он не готов предоставлять Украине очередной транш займа — это еще один шаг к тому, чтобы Украина все-таки сошла с этой кредитной иглы.

В следующем году мы должны отдать Международному валютному фонду, если я не ошибаюсь, около $11 млрд — это по долгам.

Сейчас, когда Большая двадцатка приняла решение о том, чтобы разрешить некоторым странам третьего мира, у которых есть проблема с экономикой, заморозить выплаты по долгам, Украина не попала в этот список.

Я думаю, что по большому счету это еще один сигнал для того, чтобы все-таки заняться поиском внутренних резервов для того, чтобы фактически, с одной стороны, закрыть долги, с другой стороны, не брать новые, не создавать новых долгов.

Я думаю, что ничего страшного не произойдет с украинской экономикой.

На конечных цифрах, возможно, это отразится каким-то образом. А на жизни простых людей это скажется минимально.

Автор: Ольга Лебедева
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