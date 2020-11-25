Максим Круглов: в проекте бюджета Москвы есть очень странные траты

25 ноября закончился прием поправок ко второму чтению законопроекта о бюджете Москвы на ближайшие три года. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, всего поступило более двух сотен поправок.

По его словам, от фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 11 поправок, от фракции КПРФ - девять, от фракции партии "Яблоко" - восемь, от "Справедливой России" - три.

От депутатов фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 16 поправок, от депутатов фракции КПРФ - 68, от депутатов фракции "Яблоко" - 92, от депутатов "Справедливой России" - 25 поправок. Две поправки совместно разработали депутаты, входящие в разные депутатские объединения.

О поправках от "Яблока"

Руководитель фракции партии "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов рассказал "Правде.Ру" о поправках, которые были внесены "яблочниками".

"Поправки касаются бесплатного продленного дня для льготных категорий, помощи тем, кто пострадал от кризисной ситуации с Covid и еще целый ряд поправок. Важная поправка – об увеличении бюджетов для органов местного самоуправления. Не устраивает то, что муниципальные советы распоряжаются меньше 1% части общего бюджета", - рассказал депутат.

По его словам, фракцию не устраивает то, что в проект бюджета заложены "очень странные траты". Например, на финансирования телевидения предназначены 11 миллиардов рублей.