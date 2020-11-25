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Леонков: без ДОН Европа станет заложником разведслужб США

Экспертное мнение

Будет ли подписано новый договор по открытому небу после выхода из соглашения США?

Леонков: без ДОН Европа станет заложником разведслужб США

И вообще: так ли уж нужен ДОН? — "Правде.Ру" рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

— Сейчас все перспективы соглашения зависят от того, как поступят европейские страны.

Прежде всего, нужно понимать, что договор по открытому небу — это единственная открытая информация, под которой подписываются стороны, его заключившие. Единственное доказательство того, что никто не готовится к боевым действиям — ни Европа против России, ни Россия против Европы.

Когда совершаются разведывательные полеты, то на борту присутствуют не только, например, российские специалисты, которые обслуживают разведывательную технику, установленную на этом самолете, но и представители стран НАТО, над чьей территорией происходит этот разведывательный полет.

В то же время, когда такие полеты идут над Россией, на борту самолета, который обслуживают иностранные специалисты, присутствует наш представитель.

Потом они подписывают соответствующие документы, подтверждающие информацию, которую получило разведоборудование. Когда ее получают, ее дешифровывают и снова подписывают, удостоверяя, что стороны не готовятся к боевым действиям.

Это объективная информация.

Если не будет договора, то и информации достоверной не будет. Все вынуждены будут уповать только на одного владельца развединформацией — на Соединенные Штаты Америки, которые являются в этом вопросе монополистами и от воли которых зависит раздача разведданных своим младшим партнерам по НАТО.

В условиях антироссийской пропаганды и искажения действительности, понятное дело, что такая информация будет выдаваться дозировано и в целях, явно не соответствующих российским интересам.

Поэтому Европе остается уповать на этот договор, чтобы быть уверенной, что их не обманывают.

Если не будет этого договора, они будут вынуждены верить тому, что им скажут из Соединенных Штатов Америки. А это, понятно, ведет не к разрядке в Европе, а наоборот.

Фактически с прекращением этого договора мы вернемся во времена холодной войны, когда пропаганда делала свое дело и голос правды фактически не был слышан.

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Автор: Ольга Лебедева
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