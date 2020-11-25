Интернет-омбудсмен: единая биометрическая база стране необходима

24 ноября стало известно, что МВД приступило к созданию единой биометрической базы данных россиян.

Насколько это необходимо и зачем? - рассказал "Правде.Ру" российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Сколько бы мы ни обсуждали, ни были бы за или против, все равно мы придем к тому, что будет создана единая база данных всех граждан с полным набором биометрии. Государству это придется сделать, потому что это правильный реестр по идентификации, соответственно, взаимодействию государства и гражданина.

Поэтому хотим мы или не хотим, все равно мы к этому придем. И лучше, чтобы это было как-то сделано осознанно.

Сейчас мы имеем большой набор биометрии по людям в корпорациях, в компаниях. Настало время государству начать это регулировать, чтобы обеспечить контроль за хранением, контроль за доступом. Чтобы все это было безопасно, чтобы люди не переживали и не волновались, что их данные могут куда-то утечь, появиться на каком-то теневом рынке.

Это первый шаг к биометрическим паспортам?

— Я бы сказал по-другому: это первый шаг к созданию цифрового идентификатора объекта, в данном случае гражданина. Потому что паспорт в привычном понимании, как мы его знаем, не нужен в наши дни уже. Цифровая идентификация необходима.