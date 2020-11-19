Руководитель фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Магомет Яндиев полагает, что Москве нужен дефицитный бюджет. И объяснил, почему.
"Мы в сентябре сделали специальное заявление от имени фракции, в котором подчеркнули, что в Москве нужен дефицитный бюджет. И даже рассчитали его сумму — 500 миллиардов рублей", — сказал депутат "Правде.Ру".
По его словам, "на сегодняшний день ровно этом мы и имеем".
"Бюджет дефицитный, чтобы гарантированно обеспечить затраты на социальное обслуживание, на здравоохранение, на образование. И еще плюс дать "пинок" экономике, чтобы она не просела с налоговыми платежами в следующем году. На все это необходим дефицит. Он сейчас 500 миллиардов", — сказал Магомет Яндиев.
По его словам, потом бюджетный дефицит сократиться в два раза, еще станет еще меньше и совсем сойдет на нет.
"В этом плане бюджет, безусловно, социальный. Однозначно социальный. Я здесь не вижу никаких проблем. Больше половины бюджета уходит на социальные статьи", — сказал депутат.
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