С чего вдруг Польша и Венгрия наложили вето на европейский бюджет?

Во вторник стало известно, что Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета Евросоюза.

Что именно в документе, устроившем 25 стран, не понравилось этим двум? Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН

— Что касается самого вопроса насчет верховенства права — против чего, собственно, и выступили Венгрия и Польша — то он уже несколько лет рассматривается в рамках Евросоюза и Еврокомиссии. В основном применительно к Польше.

Дело в том, что Польше предъявлялись конкретные претензии в том, что она нарушает нормы международного права, которые сложились в Евросоюзе.

Например, в прошлом или позапрошлом году они установили новый порядок назначения судей, при котором процедура практически исключает выборный характер, а кандидаты утверждаются непосредственно Варшавой. То есть, правящей партией.

Это вызвало неудовольствие в Евросоюзе. Варшаве было высказано пожелание, чтобы она привела свои законодательные инициативы в этой части в точное соответствие с законодательством Евросоюза.

Но Польша проигнорировала это, точнее, нынешнее польское руководство проигнорировало.

Дальше события развивались таким образом, Евросоюз пригрозил одну из статей (сейчас не помню номер) своего законодательства, которая предусматривает наложение на страну, не следующую верховенству права, денежных штрафов. Весьма, к слову, серьезных штрафов.

И, в принципе, этот механизм был запущен. Почему? Потому что одно из требований стран, которые входят в состав Евросоюза, заключается в том, что право страны-участника должно быть гармонизировано с международным правом Евросоюза.

Но уговоры ни к чему не привели. И Евросоюз стал изыскивать рычаги более веского обращения к Польше, более сильного влияния на неё.

И был выбран вопрос использования размера субсидий.

Бюджет чем привлекателен для стран Восточной Европы, для Прибалтики? Он привлекателен, что по законодательству Евросоюза в бюджете участвуют все страны, он направляется в виде субсидий или дотаций всем странам.

Но есть определенное число стран, у которых поступление из бюджета Евросоюза больше, чем-то, что они вкладывают в бюджет. Такие страны называются "чистые нетто-получатели дотаций".

Так вот среди них Польша занимает первое место. И поправка или, вернее, оговорка, или изъятие в документе о принятии (действительно 21 июля был принят долгосрочный бюджет на 7 лет), там оговорено, что если любая страна будет отступать от требования верховенства права, то есть от гармонизации национального права с правом ЕС, то Еврокомиссия как главный рабочий орган оставляет за собой право регулировать объемы субсидий, которые выделяются конкретной стране.

И, соответственно, второй страной, к которой примерно такого же толка высказывается претензия, является Венгрия.

Как сейчас там будет включаться юридический механизм, сказать сложно, поскольку это, в принципе впервые складывается такая ситуация. И сейчас надо будет, конечно, посмотреть, какая будет реакция Совета Европы и Еврокомиссии.

Что теперь будет делать Евросоюз? Чем для него чреват демарш Польши и Венгрии?

Проект бюджета был подготовлен Еврокомиссией и предварительно был согласован со всеми странами, как и все документы обычно. В хорошем аппарате сначала заочно согласовывается, а потом очно утверждается. Так вот все это было проделано.

В принципе, 21-го было достигнуто. Сейчас они встрепенулись. Почему Польша встрепенулась? Потому что я повторюсь, она получает больше других субсидий из Евросоюза. Есть за что бороться.

С другой стороны, Евросоюз, я имею в виду Европейский совет — это верховный орган на уровне руководителей стран, Еврокомиссия, они не хотят себя рассматривать, грубо говоря, дойной коровой.

То есть деньги у них берут, а слушать их не слушают. Здесь будет серьезное противостояние.

И, наверное, достаточно сложное, потому что они накладывают вето или (не знаю, как правильно звучит) требование пересмотреть решение, потому что решение было принято. Надо смотреть, как говорит первоисточник.

Но это решение Польши и Венгрии затрагивает интересы других нетто-получателей. Предположим, той же Болгарии, той же Румынии, тех же стран Прибалтики, которые на этом и составляют свое благосостояние.

Если вопрос затянется, то деньги не только Польше и Венгрии не будут поступать, но и никому не будут поступать. Потому что другие страны такие как Германия, Нидерланды, Австрия — это доноры бюджета, они деньги вносят. И если бюджет не будет действовать, то те поступления не очень большие, которые идут, им больно не сделают. А других странам — странам Восточной Европы это будет трудно.