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Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках

На прошлой неделе в Мосгордуме рассматривали два законопроекта о "детях войны". Один предложили коммунисты, другой — "Единая Россия". В итоге после голосования в первом чтении к обсуждению во втором был допущен законопроект единороссов. За него в итоге проголосовали 42 депутата.

Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева рассказала "Правде.Ру", в чем заключалась разница между законопроектами.

Защита прав "детей войны"

По ее словам, предложенный коммунистами документ в случае его принятия мог стать отдельным законом, который защищал бы права "детей войны".

"Это показалось совершенно ненужным "Единой России". Поэтому они его не поддержали, а поддержали не закон "О детях войны", а всего лишь в действующий 70-й закон "О льготах". Где множество всех льгот — вот туда они решили просто внести такую формулировку, такую категорию — "дети войны"", — считает Екатерина Енгалычева.

"По нашему законопроекту, закон защищал бы именно детей войны. Мы предлагали, чтобы все дети войны, вне зависимости оттого, являются ли они льготниками какими бы то ни было — инвалидами, ветеранами труда, тружениками быта, то есть независимо оттого, какие у них есть иные льготы — чтобы они в любом случае все по 2 тысячи рублей получали. Сумма у нас была порядка 2 тысяч рублей, чтобы выплачивалось каждому. И согласно этому закону правительство Москвы было бы обязано каждый год перечислять денежные средства, плюс каждый год индексировать. Это все у нас было прописано", — подчеркнула она.

По ее словам, про законопроекту единороссов определять размеры помощи будет столичное правительство.

""Единая Россия", чтобы уменьшить траты бюджета, все отдала на откуп правительству Москвы. Вот эта льгота будет определяться распоряжением правительства Москвы. Если они заложили в этом году денежные средства на эту льготу, то будет выплачиваться. А если не заложат денежные средства через год, через два, то и выплачивать нечего", — подчеркнула депутат.

"Получается, не законом регулируется, когда мы закрепили и всё - всегда ежегодно нужно платить, пока депутаты не решат отозвать этот законопроект. Поэтому они решили не принимать закон, а всего лишь ввели эту льготу, правительство Москвы само распоряжается суммой", — считает Екатерина Енгалычева.

Она перечислила различия:

"Сумма меньше. На сегодняшний день она заложена в 1500 рублей. Индексации нет. Еще у нас предполагалось, что все дети войны будут вне зависимости от других льгот получать. По их же решению получается только те, кто не имеет других льгот. А в этом возрасте детей войны разве так много тех, кто не является инвалидами, ветеранами труда, тружениками тыла? Очень мало. Тем самым уменьшили количество этих льготников".

"Я на заседании говорила, что решили стащить, ну тащите наш законопроект, берите его полностью и вносите. Что ж вы его урезаете со всех сторон, что же вы уменьшаете? В своем репертуаре "Единая Россия" как всегда", — сказала депутат.

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