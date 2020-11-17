Взгляд изнутри: в Молдавии победил Сорос

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победила прозападная кандидат Майя Санду.
Наутро после окончания подсчёта голосов её поздравил действующий президент Игорь Додон, который чуть позже заявил о намерении оспорить результаты в суде.
Что же происходит в Молдавии на самом деле и будет ли там передача власти? В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя.
— Нам пока тяжело говорить, что будет. Но однозначно могу вам сказать, что это не столько победа Санду, сколько победа Джорджа Сороса в Молдове.
За Санду агитировала огромнейшая сеть "соросят" в пространстве всего СНГ.
Там десятки телеканалов и радиостанций, десятки порталов с миллионными бюджетами. И вся эта армада утверждала, что белое — черное, что Додон — вор, а Санду, которая была 4 года в альянсе за евроинтеграцию — в олигархическом альянсе — честная.
Это была крупнейшая манипуляция, отмывание и промывание мозгов, невиданное доселе, с провокациями, с тысячами фейков, с тысячами лживых компроматов, которые делали эти НПО и эти СМИ.
День за днем, день за днем из каждого утюга звучало:
Короче, это просто жуть.
И, самое главное, что за границей участвовали в этих выборах 250 тысяч молдаван, и Запад (я хочу это подчеркнуть), конкретно — партия ХДС госпожи Меркель, скрыто помогали Майе Санду победить: там и подвоз был, там и огромные деньги вброшены были.
Там даже им разрешили при полном карантине в Германии, Испании, Италии собираться толпами, и так далее.
Полномочий у президента не так много.
У Додона проблема была в том, что у него было 25 депутатов из 101 в парламенте. И его олигархи то отстраняли от власти, то отключали, то блокировали и так далее.
У Санду в парламенте 26 мандатов из 101. Могут собраться пару олигархических партий и тогда она наберет 40 мандатов. Но большинства из 51 мандата у нее на сегодняшний день нет.
Правительство формирует парламентское большинство обычно, оно же выдвигает кандидатуру премьера.
Законы принимает парламент. Правительство формирует парламент. Бюджет принимает парламент.
То есть у президента больше только представительских функций, чем реальных рычагов власти.
Даже учитывая, что у Санду и у Запада есть полный контроль над Конституционным судом, есть контроль над судебно-правовой системой и так далее, я не вижу, как Майя Санду может внедрить сегодня свою электоральную программу.
Со всем этим столкнулся Игорь Додон. Сейчас это все передается Майи Санду, которая все критиковала — то не так, это не так, ничего не предлагая.
Теперь, пожалуйста, Майя Григорьевна, решайте эти проблемы в ситуации такой сложнейшей, в которой находился Игорь Николаевич Додон.
Вот что будет происходить. То есть нестабильность, борьба между парламентом и президентом, у которого нет полномочий, и ситуация политической турбулентности.
В Молдавии фактически Джордж Сорос поставил своего президента у власти — вот это ключевой момент.
Она не боец, она никто. Он проиграл Соросу и коллективному Западу, как Трамп в Соединенных Штатах — его убрали через голосование по почте, где были фальсификации, а Додона — через голосование диаспоры, то есть людей, которые не живут в стране, которые под мощным медийным контролем Запада и финансовым контролем.
Вот что произошло.
Но проиграна битва, не война, чтобы было понятно. Все продолжается. Я оптимистичен.
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