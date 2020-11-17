Взгляд изнутри: в Молдавии победил Сорос

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победила прозападная кандидат Майя Санду.

Наутро после окончания подсчёта голосов её поздравил действующий президент Игорь Додон, который чуть позже заявил о намерении оспорить результаты в суде.

Что же происходит в Молдавии на самом деле и будет ли там передача власти? В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя.

— Нам пока тяжело говорить, что будет. Но однозначно могу вам сказать, что это не столько победа Санду, сколько победа Джорджа Сороса в Молдове.

За Санду агитировала огромнейшая сеть "соросят" в пространстве всего СНГ.

Там десятки телеканалов и радиостанций, десятки порталов с миллионными бюджетами. И вся эта армада утверждала, что белое — черное, что Додон — вор, а Санду, которая была 4 года в альянсе за евроинтеграцию — в олигархическом альянсе — честная.

Это была крупнейшая манипуляция, отмывание и промывание мозгов, невиданное доселе, с провокациями, с тысячами фейков, с тысячами лживых компроматов, которые делали эти НПО и эти СМИ.

День за днем, день за днем из каждого утюга звучало:

Додон украл миллиард,

Додон перевел 50 миллионов в Банк России,

Додон купил дома в России,

самолет прилетел ночью и Додон уже в Ростове.

Короче, это просто жуть.

И, самое главное, что за границей участвовали в этих выборах 250 тысяч молдаван, и Запад (я хочу это подчеркнуть), конкретно — партия ХДС госпожи Меркель, скрыто помогали Майе Санду победить: там и подвоз был, там и огромные деньги вброшены были.

У нас десятки видео с подкупом избирателей в диаспоре.

Там даже им разрешили при полном карантине в Германии, Испании, Италии собираться толпами, и так далее.

Молдавия — республика парламентская.

Полномочий у президента не так много.

У Додона проблема была в том, что у него было 25 депутатов из 101 в парламенте. И его олигархи то отстраняли от власти, то отключали, то блокировали и так далее.

У Санду в парламенте 26 мандатов из 101. Могут собраться пару олигархических партий и тогда она наберет 40 мандатов. Но большинства из 51 мандата у нее на сегодняшний день нет.

Правительство формирует парламентское большинство обычно, оно же выдвигает кандидатуру премьера.

Законы принимает парламент. Правительство формирует парламент. Бюджет принимает парламент.

То есть у президента больше только представительских функций, чем реальных рычагов власти.

Даже учитывая, что у Санду и у Запада есть полный контроль над Конституционным судом, есть контроль над судебно-правовой системой и так далее, я не вижу, как Майя Санду может внедрить сегодня свою электоральную программу.

Молдову ждет период политической нестабильности

В стране экономический кризис как часть мирового.

В стране бушует Covid.

В стране была мощнейшая засуха, невиданная за последние 60 лет.

Со всем этим столкнулся Игорь Додон. Сейчас это все передается Майи Санду, которая все критиковала — то не так, это не так, ничего не предлагая.

Теперь, пожалуйста, Майя Григорьевна, решайте эти проблемы в ситуации такой сложнейшей, в которой находился Игорь Николаевич Додон.

Вот что будет происходить. То есть нестабильность, борьба между парламентом и президентом, у которого нет полномочий, и ситуация политической турбулентности.

В Молдавии фактически Джордж Сорос поставил своего президента у власти — вот это ключевой момент.

Додон проиграл не Санду

Она не боец, она никто. Он проиграл Соросу и коллективному Западу, как Трамп в Соединенных Штатах — его убрали через голосование по почте, где были фальсификации, а Додона — через голосование диаспоры, то есть людей, которые не живут в стране, которые под мощным медийным контролем Запада и финансовым контролем.

Вот что произошло.