Ряд депутатов Мосгордумы потребовали более открытого обсуждения проекта городского бюджета, принять во внимание предложенные ими поправки, а также провести публичные слушания по проекту бюджета Москвы на 2021-2023 годы.
По просьбе "Правды.Ру" эти требования прокомментировал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ).
"Если мы с вами считаем, что у нас демократическая форма управления государством, то обязательно нужно учитывать мнения не только депутатов местного самоуправления, но и инициативных групп граждан. Если с муниципального уровня поступают какие-то инициативы, я считаю, нужно обязательно их рассматривать и учитывать мнения уважаемых депутатов. Без этого мы не обойдемся. Местное самоуправление должно быть составной важнейшей частью нашего гражданского общества", — сказал Николай Зубрилин.
Он напомнил, что в прошлому году публичные слушания по бюджету Москвы проводились.
"Поэтому я считаю, что если публичные слушания мы проводили в прошлом году, то и в этом году ничто нам не мешает их провести даже с учетом коронавирусных ограничений", — сказал депутат.
По его мнению, "группу в составе 50 человек найти очень легко и в таком составе можно делегировать людей, каждый из них будет представлять некую инициативную группу или часть депутатов".
"Эти 50 человек, которые будут участвовать в рассмотрении бюджета в качестве общественных слушаний, потом эту информацию доведут до нескольких тысяч человек. И таким двухступенчатым образом можно дать информацию на места и получить ответную реакцию для того, чтобы выразить свое отношение к формируемому бюджету", — считает Николай Зубрилин.
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