Николай Зубрилин: коронавирус не повод делать секрет из бюджета Москвы

Ряд депутатов Мосгордумы потребовали более открытого обсуждения проекта городского бюджета, принять во внимание предложенные ими поправки, а также провести публичные слушания по проекту бюджета Москвы на 2021-2023 годы.

По просьбе "Правды.Ру" эти требования прокомментировал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ).

"Если мы с вами считаем, что у нас демократическая форма управления государством, то обязательно нужно учитывать мнения не только депутатов местного самоуправления, но и инициативных групп граждан. Если с муниципального уровня поступают какие-то инициативы, я считаю, нужно обязательно их рассматривать и учитывать мнения уважаемых депутатов. Без этого мы не обойдемся. Местное самоуправление должно быть составной важнейшей частью нашего гражданского общества", — сказал Николай Зубрилин.

Он напомнил, что в прошлому году публичные слушания по бюджету Москвы проводились.

"Поэтому я считаю, что если публичные слушания мы проводили в прошлом году, то и в этом году ничто нам не мешает их провести даже с учетом коронавирусных ограничений", — сказал депутат.

По его мнению, "группу в составе 50 человек найти очень легко и в таком составе можно делегировать людей, каждый из них будет представлять некую инициативную группу или часть депутатов".