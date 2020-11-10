Рогулёв: называющие Байдена президентом делят шкуру неубитого медведя

Все предположения на тему "что будет делать Байден на посту президента США" — не более, чем попытка разделить шкуру неубитого медведя.

Так в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" прокомментировал выступление генсека НАТО, обозначившего Россию в качестве приоритета для "нового американского лидера", Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук:

— Все-таки Байдена должны официально провозгласить победителем. Пока что он ещё не президент — подсчет голосов в отдельных штатах продолжается.

Поэтому это все разговор чисто гипотетический, что было бы, если бы Байдена избрали.

Второе, не лучше и не хуже. Все будет примерно так же, как и сейчас. Сказать, что Трамп был таким уже ярым противником НАТО… Хотя он об этом действительно говорил. "Зачем нужна НАТО, если Соединенные Штаты ее содержат?" Он это делал сознательно для того, чтобы выбить из своих партнеров побольше денег на содержание этой структуры — вот его цель была.

Потом, когда они вроде бы согласились увеличить расходы до 2% ВВП, он сказал, что все нормально, все в порядке, уже там у него отношения наладились, но осадок остался. И поэтому европейцы забеспокоились.

И в этом смысле, конечно, Байден, который и при Обаме оказывал полную поддержку евроатлантической солидарности, действительно будет для НАТО более надежным союзником и руководителем.

Что касается России, НАТО, так же, как и Байден, объявляла Россию много раз главным противником. Поэтому тут у них позиции тоже схожи. И только из-за этого таким образом Столтенберг и комментирует это возможное назначение.

Но давайте подождем. В принципе, отношения и так находятся в своей низшей точке. Поэтому дальше их ухудшать смысла нет.

Заставить Россию еще что-то делать? — И так практически все возможные санкции уже применялись.

Еще больше обострять ситуацию? Я думаю, что, кроме Столтенберга, которому ничего не остается по долгу службы такое заявлять, для всех остальных сейчас главная проблема — экономика, кризис и эпидемия — это гораздо важнее, чем НАТО.