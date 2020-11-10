Юрист: попытка Резника отсудить деньги за "маленькую страну" - пиар

Юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин считает, что обращение юристов Ильи Резника в суд с иском о защите авторских прав на словосочетание "маленькая страна" — не более чем пиар-акция.

— Во-первых, есть Российское авторское общество (РАО), которое следит за авторскими правами, депонирует их у себя. И через них могут быть все выплаты, в том числе претензии к нарушителям авторских прав.

Во-вторых, просто в данном случае я очень скептично отношусь к этому иску конкретно, как вы его озвучили. Просто словосочетание "маленькая страна", если детские сады не используют эту песню или какой-то образ из клипа Наташи Королёвой, если нет доказательства, что именно "маленькая страна" из песни Резника, из его стихов, то бесполезно судить их за это. Потому что это не может быть копирайтом просто на два слова из русского языка.

Подать иск можно, конечно, но абсолютно бесполезно.

- Какие ещё словосочетания (несколько примеров) "запатентованы" и их нельзя использовать, дабы не нарваться на штраф? Есть такие?

— Нет, я думаю. Под авторские права попадают слова, придуманные конкретным человеком. Как, например, с советских времён существующая "Шоколадница" или ещё что-то подобное.

Если такие слова использовать, то это явно торговая марка.

Все остальные слова, существующие в языке, — общие.

Просто, видимо, кто-то из юристов хайпует на престарелом Илье Резнике.

- Или сам Резник хочет заработать…

— Ничего они не заработают. Это просто чисто хайп, чисто кто-то себя рекламирует. Потому что ни один вменяемый судья не присудит выплаты.

Да и вообще, на детские сады подавать в суд — это абсурд. Впрочем, одной цели юристы Резника точно достигли — внимание СМИ привлекли. Соответственно, какой-то хайп пошёл, уже какая-то реклама. Может быть, Резника подзабыли. Может быть, юристов он пропиарит в ответ.