Иммунолог: для пандемии три волны - обычное дело

Главврач подмосковной Коммунарки Денис Проценко высказал предположение, что коронавирусная пандемия продлится до лета 2020 года.
Врач-иммунолог Владимир Болибок с этим абсолютно согласен. Почему - он рассказал корреспонденту "Правды.Ру":
- Вспомним пандемию "испанки" столетней давности. Там всё это безобразие продолжалось достаточно долго, то есть там были 3 волны:
То есть было три зимних сезона. Вторая была самая сильная. А третья — уже на излете.
Но я думаю, что, если все-таки для России наработают вакцину и народ будет активно прививаться, может быть, осенняя волна следующего 2021 года и не будет в таком виде, как сейчас пришла.
С одной стороны, медицина за 100 лет шагнула очень сильно… Тогда вообще не знали про вирусы ни слова. Вирусы в 1939 году открыли, через 20 лет после той пандемии. До этого, соответственно, и средств лечения не было. Уж не говоря про вакцину.
Есть надежда, что все-таки наработают достаточное количество вакцин и начнется широкая кампания по вакцинации. И мы будем приобретать коллективный иммунитет не ценой заболеваний, не ценой жизни некоторых граждан, а за счет прививочек.
А что касается ухудшения по сравнению со 100-летней давностью, конечно, роль играет очень высокая плотность населения в городах. В те годы только в Америке были небоскребы. У нас теперь микрорайоны строят по 26-28-32 этажа. В таких человейниках общественное пространство начинается уже за дверями квартиры. Вы выходите — попадаете в лифт. Лифт — это общественный транспорт, вы попадаете в достаточную входную группу.
Вот это ухудшает обстановку в точки зрения пандемии.
Поэтому если бы все носили маски, абсолютно все, у нас бы пандемия давным-давно закончилась, как это произошло в Китае.
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