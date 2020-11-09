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Иммунолог: для пандемии три волны - обычное дело

Главврач подмосковной Коммунарки Денис Проценко высказал предположение, что коронавирусная пандемия продлится до лета 2020 года.

Иммунолог: для пандемии три волны - обычное дело

Врач-иммунолог Владимир Болибок с этим абсолютно согласен. Почему - он рассказал корреспонденту "Правды.Ру":

- Вспомним пандемию "испанки" столетней давности. Там всё это безобразие продолжалось достаточно долго, то есть там были 3 волны:

  • одна волна, как и при коронавирусной инфекции, началась весной.
  • потом вторая, достаточно мощная волна, была осень-зима-весна с 1919-го на 1920 год.
  • и третья волна была такая несколько меньше с 1920-го на 1921 год.

То есть было три зимних сезона. Вторая была самая сильная. А третья — уже на излете.

Но я думаю, что, если все-таки для России наработают вакцину и народ будет активно прививаться, может быть, осенняя волна следующего 2021 года и не будет в таком виде, как сейчас пришла.

С одной стороны, медицина за 100 лет шагнула очень сильно… Тогда вообще не знали про вирусы ни слова. Вирусы в 1939 году открыли, через 20 лет после той пандемии. До этого, соответственно, и средств лечения не было. Уж не говоря про вакцину.

Есть надежда, что все-таки наработают достаточное количество вакцин и начнется широкая кампания по вакцинации. И мы будем приобретать коллективный иммунитет не ценой заболеваний, не ценой жизни некоторых граждан, а за счет прививочек.

А что касается ухудшения по сравнению со 100-летней давностью, конечно, роль играет очень высокая плотность населения в городах. В те годы только в Америке были небоскребы. У нас теперь микрорайоны строят по 26-28-32 этажа. В таких человейниках общественное пространство начинается уже за дверями квартиры. Вы выходите — попадаете в лифт. Лифт — это общественный транспорт, вы попадаете в достаточную входную группу.

  • Редко, когда удаётся войти или выйти из дома, чтобы с кем-то не встретиться. Хотя бы один человек идет либо навстречу, либо за тобой.
  • Редко, когда в лифте можно проехать, чтобы лифт не остановился и кого-то не подобрал по дороге, на верхних этажах если живешь.

Вот это ухудшает обстановку в точки зрения пандемии.

Маски реально защищают

  • В 20 раз снижается вероятность инфицирования, если ты носишь маску, а вокруг маску не носят.
  • В 100 раз снижается вероятность инфицирования, если маску носят все.

Поэтому если бы все носили маски, абсолютно все, у нас бы пандемия давным-давно закончилась, как это произошло в Китае.

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