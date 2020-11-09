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Юрист: никаких особых преференций Ефремову - сидельцу пока нет

Творческое начало осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова продолжает рваться наружу. Теперь он загорелся идеей создания тюремного театра.

Юрист: никаких особых преференций Ефремову - сидельцу пока нет

Эта клоунада когда-нибудь закончится? Почему Ефремов "сидит" не по общим правилам? То он в колонию в Чувашию ехать отказался, теперь вот тюрьму себе выбирает, гуся заказывает…

Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с Людмилой Айвар, доктором юридических наук, профессором, почетным адвокатом России.

— Что такое в наше время гусь с яблоками? С учетом того, что сидельцы в следственных изоляторах могут пользоваться услугами ресторанов, кафе и других заведений общепита — любой каприз за ваши деньги — они могут себе совершенно спокойно заказывать ту еду, которую они любят или к которой привыкли.

Узбекский плов или таджикский бешбармак, или французский луковый суп (правда, я не знаю, готовят у нас его или нет, но, если где-то готовят, то и заказать можно). Так что гусь с яблоками — не нечто "из ряда вон".

Каждое движение, действие и события, которые происходят вокруг Ефремова, приобретают очень повышенное общественное внимание: "А вот он еще и в баню сходил".

Что касается его поездки в Мордовию или в другую колонию для отбывания наказания, не он выбирает, ехать ему или не ехать. А он может попросить руководство ФСИНа не отправлять его для отбытия наказания в колонию, поскольку он хочет остаться здесь в хозяйственной группе для того, чтобы не театром здесь заниматься, а именно хозобслугой.

Хозобслуга — это определенный объем действий, специальностей, которые замещают у нас сидельцы, осужденные, которыми не занимаются служивые или вольнонаемные сотрудники СИЗО:

  • они убирают, разносят пищу, что-то забивают, в библиотеке чем-то занимаются.

Они, кстати, могут заниматься и кружками, и театрами, и песнями.

Вспомним с вами группу "Лесоповал", которая откуда вышла? Из колонии строгого режима. Когда Танич отбывал наказание, он создал самодеятельность, кружок песни и пляски. И вот вам группа "Лесоповал", которая вышибала мозги — и до сих пор вышибает — многим любителям шансона.

Каких-то явных преференций ему (Ефремову) пока не видно… Могут более лояльно рассмотреть тот или иной вопрос, если это зависит от усмотрения сотрудника колонии или начальника Федеральной службы исполнения и наказания.

С учетом того, что такое пристальное внимание к делу Ефремова, я не думаю, что у него будут какие-то преференции искусственного характера, когда бы потом начальника следственного изолятора по фамилии Папуша упрекнули, что "вот Ефремов гуся с яблоками заказал, а вот из соседней камеры человек тоже заказал гуся с яблоками, но ему не привезли, а Ефремову почему-то привезли".

Конечно, авторитет Ефремова определенную роль играет. И любая колония будет счастлива, если к ним приедет отбывать наказание Ефремов. А может быть, и нет: меньше внимания — спокойнее жизнь.

Тем не менее, если в законе прописаны условия и порядок их исполнения, то вряд ли это будет нарушаться. Слишком уж высок градус внимания.

Так что все в рамках законодательства. Пока я не вижу ничего сверхъестественного.

Да, Ефремов всё же не рядовой заключенный, он не рядовой сиделец. Он все-таки Ефремов, известная личность, заслуженный артист и так далее. Мне кажется, поэтому немножко к нему отношение лучше, чем ко всем остальным. Начиная с камеры: она не на 12 человек, а на 4.

Про всё остальное — сложно сказать. Во всяком случае, все, что у него происходит, все укладывается в те требования, которые существуют в следственных изоляторах.

Остаться может? Может. Гуся заказать может? Может. Работать там может в области искусства, культуры? Наверное, может, если у них, колонии или СИЗО, есть такая возможность.

Заключенные должны и поддерживать свой интеллектуально-культурный уровень, кроме того, что шить рукавицы и убирать коридоры.

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