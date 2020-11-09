Эксперт пояснил, почему спецслужбы Франции задерживают подростков

Под занавес минувшей недели стало известно, что во Франции фигурантами дел о поддержке воинствующих исламистов стали дети и подростки.

Как это понимать и расценивать — корреспонденту "Правды.Ру" рассказал эксперт по Франции Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

— После громкого убийства учителя Самюэла Пати в школах Франции проводился урок его памяти. Это было в штыки воспринято некоторой частью молодёжи эмигрантского происхождения.

Некоторые, действительно, стали угрожать своим учителям. Поэтому сейчас в стране усилили контроль и за школами, и за соцсетями — не дай Бог допустить опять что-то подобное.

Известно же, что убийца учителя накануне активно делился в соцсетях своими мыслями по поводу, возмутившему его на уроке.

Поэтому, возможно, закон об исламском сепаратизме, который готовится сейчас для обсуждения в начале декабря в правительстве, а потом — в начале следующего года — будет вынесен в парламент, будет включать какие-то меры по контролю за соцсетями. Они и сейчас, в принципе, есть.

Но речь идет о правоприменении, как это все действует, какие меры воздействия возможны в этом случае.

На данный момент пока факт остаётся фактом: пропаганда терроризма, ненависти, угроз в соцсетях существует, в том числе в отношении учителей, которые запуганы. Поэтому без какого-то контроля нельзя.

Хотя тут тоже палка о двух концах. Сразу же будут говорить, что это нарушение прав человека, вмешательство в частную жизнь и прочее-прочее. Обязательно скажут: они же дети.

Но ведь это молодежь — возможно, по недоумию или в качестве бравады — делает такие заявления. Все это говорит о том, что в семьях, в которых они воспитываются, такие же разговоры ведутся и мысли высказываются.

Это очень сложная проблема, которую невозможно решить принятием кого-то одного закона. С подростками надо работать, дерадикализировать их.

Пока вот спецслужбы, полиция, усиленная за счет солдат, ситуацию вроде как контролируют. Но, конечно, не приставишь к каждому потенциальному террористу или к человеку, склонному к агрессии — таких на счету у французской полиции более 20 тысяч — полицейского или солдата.

Спецслужбы как-то работают, пытаются таких потенциально опасных личностей каким-то образом взять под контроль. Даже, как мы видим, детей.