Курс Рады: ослабить позиции Зеленского, а не отправить его в отставку

Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, настолько "не мила" части депутатов Рады, что они готовы объявить ему импичмент.

Насколько это серьёзно, реально?

— рассказал корреспонденту "Правды.Ру" Вадим Карасёв, директор киевского Института глобальных стратегий.

— Это абсолютно несерьезно. Потому что это мнение Кивы. А Кива может обеспечить импичмент? Процедура сложная, между прочим. И в интересах большинства, чтобы Зеленский оставался президентом. Поэтому необходимости в импичменте нет.

Нет такого сценария, нет такого плана, нет такого проекта. Ослабить — да, отправить в отставку — нет. Поэтому это проба пера и не для того, чтобы действительно запустить процедуру импичмента, а для того, чтобы ослабить позиции президента Зеленского.

Каковы возможные последствия?

— Сейчас власть перетекает в парламент — это в русле общего плана украинских процессов, чтобы центр власти был в Верховной Раде.

— Какова цель данного заявления?

— Да никакая, по большому счёту. Разве только краткосрочно-тактическая. Стратегической цели объявить импичмент президенту нет. Все понимают, что это невозможно и не нужно.