Курс Рады: ослабить позиции Зеленского, а не отправить его в отставку

Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, настолько "не мила" части депутатов Рады, что они готовы объявить ему импичмент.
— рассказал корреспонденту "Правды.Ру" Вадим Карасёв, директор киевского Института глобальных стратегий.
— Это абсолютно несерьезно. Потому что это мнение Кивы. А Кива может обеспечить импичмент? Процедура сложная, между прочим. И в интересах большинства, чтобы Зеленский оставался президентом. Поэтому необходимости в импичменте нет.
Нет такого сценария, нет такого плана, нет такого проекта. Ослабить — да, отправить в отставку — нет. Поэтому это проба пера и не для того, чтобы действительно запустить процедуру импичмента, а для того, чтобы ослабить позиции президента Зеленского.
— Сейчас власть перетекает в парламент — это в русле общего плана украинских процессов, чтобы центр власти был в Верховной Раде.
— Какова цель данного заявления?
— Да никакая, по большому счёту. Разве только краткосрочно-тактическая. Стратегической цели объявить импичмент президенту нет. Все понимают, что это невозможно и не нужно.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".