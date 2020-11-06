5 ноября Дания объявила о массовой вспышке мутировавшего коронавируса среди популяции норок. Более того, по словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, от этих зверьков уже заразились 12 человек — работников ферм.
Поэтому в стране было принято решение уничтожить 17 млн норок.
Евгений Абизов, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук, в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" назвал это решение датских властей "форменным безобразием"
По его мнению, прежде чем принимать такое решение, нужно всестороннее провести анализы, которые могут привести к адекватному выводу:
"А так это напоминает вредительство на информационной почве в экологическом масштабе всего мира. Прискорбное событие".
Кстати, в верности решения властей Дании пока не уверены и в ВОЗ. Там ещё только изучают сообщения о генетически измененном вирусе covid-19.
"Нам известны сообщения из Дании о ряде людей, инфицированных коронавирусом норки, с некоторыми генетическими изменениями в вирусе", — написала ВОЗ в своем твиттере в четверг.
Как следует из поста, специалисты организации находятся "на связи" с властями Дании и расследуют сложившуюся ситуацию.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".