Так ли опасны для людей норки, зараженные коронавирусом?

5 ноября Дания объявила о массовой вспышке мутировавшего коронавируса среди популяции норок. Более того, по словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, от этих зверьков уже заразились 12 человек — работников ферм.

Поэтому в стране было принято решение уничтожить 17 млн норок.

Евгений Абизов, член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук, в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" назвал это решение датских властей "форменным безобразием"

По его мнению, прежде чем принимать такое решение, нужно всестороннее провести анализы, которые могут привести к адекватному выводу:

"А так это напоминает вредительство на информационной почве в экологическом масштабе всего мира. Прискорбное событие".

Кстати, в верности решения властей Дании пока не уверены и в ВОЗ. Там ещё только изучают сообщения о генетически измененном вирусе covid-19.

"Нам известны сообщения из Дании о ряде людей, инфицированных коронавирусом норки, с некоторыми генетическими изменениями в вирусе", — написала ВОЗ в своем твиттере в четверг.

Как следует из поста, специалисты организации находятся "на связи" с властями Дании и расследуют сложившуюся ситуацию.