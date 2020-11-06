Виталий Зверев: Коронавирус есть у многих животных

Вчера Дания объявила о намерении уничтожить норок на всех своих фермах из-за новой мутации коронавируса. Якобы, теперь он от зверьков начал передаваться человеку.
Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.
— Резервуар вируса в летучих мышах. Но дело в том, что сейчас уже известно, что коронавирусом болеют огромное количество животных и птиц, в том числе, есть коронавирус соловьев, коронавирус воробьев, коронавирус леопардов. Даже у рыб вроде как находят коронавирус.
Поэтому сам вирус не склонен к таким серьезным мутациям. Возможны рекомбинации, то есть обмен целыми участками генов от одного вируса к другому. Потому что это особенность репродукции этих вирусов.
Там помимо той нуклеиновой кислоты, с которой считываются белки, есть еще отдельные нуклеиновые кислоты, отдельные белки. Не знаю, как проще объяснить. Не только одна — вот эта информационная РНК, но еще масса других, которые могут при попадании двух вирусов между собой обмениваться информацией.
Поэтому заражать человека могут четыре, которые были, и этот — пятый — который появился. Плюс еще SARS и MERS. Они есть альфа, бета, гамма и дельта. Человека поражают альфа и бета.
Поэтому теоретически попадание такого вируса в человеческую популяцию, который может вызывать заболевание, возможно и реально.
Мы уже наблюдаем третий приход за последние 20 лет коронавируса в человеческую популяцию.
- Наверняка, были еще какие-то вирусы, попадали коронавирусы. Видимо, не могли распространяться быстро.
Здесь важно что? Чтобы вирус не просто попал в человеческую популяцию, но, чтобы он еще был не просто патогенным для человека как SARS, а передавался эффективно от человека к человеку.
То, что касается этих вирусов, которые они обнаружили в норках, подробностей нет по их структуре, насколько они могут вызывать эпидемию.
Их может быть огромное количество, но эпидемию вызывают пока только четыре известных из 150 возможных вариантов гриппа. И коронавирусы — тоже не всякие. SARS и MERS не вызывают эпидемию. Это отдельные случаи заболевания.
А Covid очень быстро распространяется, человек очень эффективно его выделяет и заражает других людей.
Что с этими будет, пока никто не знает. Есть ли смысл убивать этих норок, честно говоря, я не знаю.
Мне кажется, что можно было из этой ситуации выйти по-другому. Изолировать или как-то еще, может быть, наблюдать. Никаких гарантий нет, что этот вирус, который от них попадет к человеку, будет хотя бы таким опасным, как этот самый Covid-19.
Он может в любом животном возникнуть. SARS, Covid считается, что из летучих мышей вирус попал к человеку.
Такие вирусы особенно опасны, которые имеют нескольких хозяев. Есть такая история в Австралии. Вирус Хендра, когда человек от летучих мышей этот вирус получает, он не болеет, ничего с ним не случается. Но когда этот вирус попадет в лошадь, человек заражается от лошади, этот вирус абсолютно смертельный и для лошади, и для человека, когда он проходит такой пассаж в другом организме.
Поэтому здесь тоже никто не знает, видимо, не хотят рисковать, раз непонятно что с этим вирусом случилось, когда он прошел пассаж в норках.
Но здесь же невозможно поставить эксперимент, заразив человека. Наверное, они все доказывали, как может он заражать других животных, насколько он характерен — только для норок или с широким спектром хозяев. Так сказать никто не может.
Но на самом деле какая-то жуткая картина. Конечно, безумно жалко животных.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".