Виталий Зверев: Коронавирус есть у многих животных

Вчера Дания объявила о намерении уничтожить норок на всех своих фермах из-за новой мутации коронавируса. Якобы, теперь он от зверьков начал передаваться человеку.

Какие еще животные могут быть потенциальными переносчиками коронавируса, опасными для человека?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

— Резервуар вируса в летучих мышах. Но дело в том, что сейчас уже известно, что коронавирусом болеют огромное количество животных и птиц, в том числе, есть коронавирус соловьев, коронавирус воробьев, коронавирус леопардов. Даже у рыб вроде как находят коронавирус.

Поэтому сам вирус не склонен к таким серьезным мутациям. Возможны рекомбинации, то есть обмен целыми участками генов от одного вируса к другому. Потому что это особенность репродукции этих вирусов.

Там помимо той нуклеиновой кислоты, с которой считываются белки, есть еще отдельные нуклеиновые кислоты, отдельные белки. Не знаю, как проще объяснить. Не только одна — вот эта информационная РНК, но еще масса других, которые могут при попадании двух вирусов между собой обмениваться информацией.

Поэтому заражать человека могут четыре, которые были, и этот — пятый — который появился. Плюс еще SARS и MERS. Они есть альфа, бета, гамма и дельта. Человека поражают альфа и бета.

Они как раз распространены и среди грызунов, и среди летучих мышей, и среди млекопитающих, и у птиц.

Поэтому теоретически попадание такого вируса в человеческую популяцию, который может вызывать заболевание, возможно и реально.

Мы уже наблюдаем третий приход за последние 20 лет коронавируса в человеческую популяцию.

Были ли до этого?

- Наверняка, были еще какие-то вирусы, попадали коронавирусы. Видимо, не могли распространяться быстро.

Здесь важно что? Чтобы вирус не просто попал в человеческую популяцию, но, чтобы он еще был не просто патогенным для человека как SARS, а передавался эффективно от человека к человеку.

То, что касается этих вирусов, которые они обнаружили в норках, подробностей нет по их структуре, насколько они могут вызывать эпидемию.

Так же как и вирусы гриппа.

Их может быть огромное количество, но эпидемию вызывают пока только четыре известных из 150 возможных вариантов гриппа. И коронавирусы — тоже не всякие. SARS и MERS не вызывают эпидемию. Это отдельные случаи заболевания.

А Covid очень быстро распространяется, человек очень эффективно его выделяет и заражает других людей.

Что с этими будет, пока никто не знает. Есть ли смысл убивать этих норок, честно говоря, я не знаю.

Мне кажется, что можно было из этой ситуации выйти по-другому. Изолировать или как-то еще, может быть, наблюдать. Никаких гарантий нет, что этот вирус, который от них попадет к человеку, будет хотя бы таким опасным, как этот самый Covid-19.

Вероятность таких возникновений коронавируса достаточно велика.

Он может в любом животном возникнуть. SARS, Covid считается, что из летучих мышей вирус попал к человеку.

Такие вирусы особенно опасны, которые имеют нескольких хозяев. Есть такая история в Австралии. Вирус Хендра, когда человек от летучих мышей этот вирус получает, он не болеет, ничего с ним не случается. Но когда этот вирус попадет в лошадь, человек заражается от лошади, этот вирус абсолютно смертельный и для лошади, и для человека, когда он проходит такой пассаж в другом организме.

Поэтому здесь тоже никто не знает, видимо, не хотят рисковать, раз непонятно что с этим вирусом случилось, когда он прошел пассаж в норках.

Но здесь же невозможно поставить эксперимент, заразив человека. Наверное, они все доказывали, как может он заражать других животных, насколько он характерен — только для норок или с широким спектром хозяев. Так сказать никто не может.