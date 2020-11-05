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Депутат Локтев: проект бюджета Москвы не отвечает требованиям москвичей

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев (КПРФ) заявил, что проект городского бюджета, которые внесен в Мосгордуму, не отвечает требованиям москвичей. Следовательно, в него обязательно будут вносить поправки.

Депутат Локтев: проект бюджета Москвы не отвечает требованиям москвичей

Московское правительство 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов". Доходы бюджета на следующий год превысят 2,64 трлн рублей, а 56% расходов направят на социальные нужды.

Как рассказал Локтев, во фракции сейчас изучают проект закона. Однако коммунисты намерены предложить поправки.

"Однозначно мы будем вносить поправки, потому что бюджет, который внес Сергей Семенович Собянин, не отвечает требованиям москвичей", — сказал депутат Мосгордумы "Правде.Ру".

"Конкретно я как член Градостроительной комиссии буду вносить поправки по сокращению аппетитов градостроительного комплекса. Сформулировано довольно емко, потому что мы еще до конца все не изучили", — подчеркнул Дмитрий Локтев.

По его словам, ближайшее заседание Мосгордумы запланировано на 11 ноября. Однако будут ли на нем изучать в первом чтении, депутат уточнить затруднился.

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