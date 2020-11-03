Магомет Яндиев: "Надо максимально нарастить дефицит бюджета Москвы"

В Москве в ближайшее время должно начаться обсуждение городского бюджета на 2021 год. Очевидно, что с учетом нынешних условий потребуется корректировка многих статей — как по доходам, так и по расходам.

Своим видением наиболее актуальных проблем относительно бюджета столицы с "Правдой.Ру" поделился депутат Мосгордумы, лидер фракции "Справедливой России" в городском парламенте Магомет Яндиев.

Почему необходимо "нарастить дефицит"

По его мнению, "надо все-таки максимально нарастить дефицит, чтобы удержать расходную часть бюджета на высоком уровне".

"В ближайшие год-два, мне кажется, это очень важно. Потом можно будет отказаться от дефицита. Но сейчас нужно удержать планку расходов на высоком уровне", — уверен депутат.

Такие расходы необходимы для того, чтобы "все социальные расходы обеспечить в полном объеме и существенно увеличить расходы на медицину", подчеркнул Магомет Яндиев.

"Все, что связано с обслуживанием проблем из-за коронавируса — все это необходимо финансировать, увеличивать, увеличивать и увеличивать в обязательном порядке. Для развития города необходимо выдержать, не сокращать те объемы господдержки, которые были раньше. Они в Москве достаточно высокие. Что-то сверх городить не стоит", — полагает депутат.

"Как только COVID закончится, как только восстановится нормальная жизнь людей, опять начнется экономический рост", — уверен он.

"Тут просто других вариантов нет, Москва — это деловой центр России, — считает Магомет Яндиев.