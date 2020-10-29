Макрон утратил связь с реальностью, забыв про своих граждан-мусульман

В последние дни внимание мировой общественности приковано к страстям, разгорающимся в отношения между Францией и мусульманским миром.

Вчера, воодушевлённый поддержкой президента Макрона, сатирический журнал Charlie Hebdo вышел с карикатурой на турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Зачем и на что опять провоцируют мусульман, оскорбляя их религиозные чувства? И так уже весь арабский мир кипит от возмущения.

Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с Сергеем Фёдоровым, ведущим научным сотрудником Института Европы РАН, экспертом по Франции.

— Я думаю, что это политическая ошибка со стороны Макрона.

С одной стороны, он, как и многие его сограждане, все время говорит о республиканских ценностях, о свободе, равенстве и братстве — известный лозунг Французской революции, который на протяжении уже нескольких столетий руководит французским обществом. И Макрон в своих выступлениях и, в том числе, на траурной церемонии прощания с убитым учителем Самюэлем Пати, говорил, что "мы не остановимся, мы будем публиковать карикатуры, не заткнут нам рот, мы за свободу слова".

Это квинтэссенция французской нации и республиканских ценностей. Это все понятно.

Но, с другой стороны, если мы говорим о братстве, то почему мы должны провоцировать немалую часть французского общества такими реалиями?

Там 6 миллион мусульман — самое крупное мусульманское сообщество, община в Западной Европе.

Зачем провоцировать этих людей, которые соглашаются с французскими ценностями, но ментальность, культура, религиозные чувства у них другие. Зачем провоцировать мусульман?

На мой взгляд, это какое-то противоречие и все-таки политическая ошибка со стороны политического руководства. Нужно осознавать реалии. Что было во Франции вначале XX века или в 30-е годы, или сразу после войны? Там была миграция в основном из христианских стран. Поэтому люди адаптировались, интегрируясь во французское общество.

Мигранты, которые приехали из бывших колоний Франции с Северной Африки, у них другая ментальность, другое вероисповедание. И поэтому подобного рода карикатуры аморальные — с точки зрения нормального человека — контрпродуктивны.

Можно не ущемлять свободу слова, но, тем не менее, соблюдать моральные нормы и не обижать другого человека, у которого другой менталитет.

А объяснять оскорбления чужой веры французскими республиканскими ценностями, на мой взгляд, не совсем корректно, не совсем правильно.

Поэтому волна негодования в мусульманском мире и частично во Франции — как раз ответ на речь Макрона, на его желание борьбы с исламским сепаратизмом.

К сожалению, здесь, на мой взгляд, не совсем продумало французское руководство возможные реакции, в том числе внутри страны. Поэтому сами адекватные мусульмане спрашивают:

мы понимаем французский менталитет, вот эти богохульства, ерничества, высмеивание религиозных чувств, но зачем эти карикатуры демонстрировать, на домах проецировать? Зачем нарочито то, что раздражает значительную часть французского общества, выбрасывать, чтобы это вызвало общественный негативный резонанс. Зачем в школах показывать похабные с любой точки зрения карикатуры на пророка Мухаммеда?

В этом плане можно понять, с одной стороны, Макрона, который говорит о единстве французской нации, о том, что нужно бороться с исламским радикализмом, политическим исламом, воспитывать у себя французский ислам, а не ислам во Франции?

Тем не менее, на мой взгляд, недооценка некоторых вещей, нежелание понять менталитет немалого числа французских граждан мусульманского вероисповедания — это можно расценить как ошибку нынешнего руководства.

Какую игру ведёт Макрон?

— Я просто думаю, что многие французские известные политические фигуры, в том числе, из правительства, говорят о том, что это варварское убийство французского учителя, который следовал рекомендациям Министерства образования, давая уроки свободы слова, что это было шоком для французов, это стало каплей, которая переполнила чашу терпения по отношению к политическому исламу в отношении радикального исламизма, который во Франции тоже пышным светом процветает.

Поэтому Макрон повторил свои старые тезисы о том, что богохульство присуще французской культуре, но, тем не менее, делать какие-то шаги назло братским отношениям во французском обществе с последствиями, которые будут довольно тяжелыми для страны — это недальновидный политический курс.

Нужно что-то менять, соответствовать реалиям, в том числе социальным реалиям, которые во Франции сложились за последние десятилетия. У всех свои проблемы.

Французы все время учат других демократии, свободе слова, а у самих что происходит? Они уперлись и не хотят видеть того, что произошло. Не замечать проблемы миграции невозможно.

Или вы не думали, если уже второе-третье поколение, которое родилось во Франции из мигранских слоев, что 74% молодых французских мусульман, которые родились во Франции, считают, что их религиозные законы выше республиканских законов? Это о чем-то говорит.

Надо, понятно, работать с этими детьми, с этим подрастающим поколением. Но в то же время как-то учитывать и позицию многих мусульман, которых коробит, мягко говоря, то, что публикует журнал Charlie Hebdo.

Пусть Charlie Hebdo свои похабные карикатуры публикует. Но зачем их тиражировать, зачем это все пропагандировать — об этом идет речь. А этот журнал анархический, либертарного плана. Там и написан подзаголовок "Безответственный журнал". Надо понимать, к чему это приводит.