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Депутат Шувалова: за счет москвичей стремятся получить максимум прибыли

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ) рассказала о наиболее актуальной, с ее точки зрения, проблеме современной Москвы.

Депутат Шувалова: за счет москвичей стремятся получить максимум прибыли

"В принципе, основные проблемы, что вне пандемии, что в период пандемии, остались теми же. Именно из этих проблем вырастают все основные проблемы. И, пожалуй, основной проблемой я бы назвала стремление получить максимальную прибыль за счет москвичей", — сказала депутат "Правде.Ру".

Основная проблема Москвы с точки зрения депутата Шуваловой

По ее словам, прибыль извлекается "путем выдавливания максимальных рублей и долларов из московских квадратных метров".

"Если мы переходим к бюджетным вопросам, продолжаем эту цепочку, то это путем перекачивания налогов простых москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов. Транспортные проблемы тоже вытекают из строительных. Бесчисленное число квадратных метров, бесчисленное увеличение машиномест — из этой бесконечной застройки с целью получения максимальной прибыли вытекают все остальные проблемы", — сказала депутат.

По мнению Елены Шуваловой, распространение коронавируса связано с перенаселенностью Москвы.

"Мы с вами коснулись транспортной проблемы. Из этой транспортной проблемы вытекает и коронавирус, потому что в транспорте происходит заражение, происходит заражение от колоссального перенаселения Москвы. И уже Москва является рассадником этой инфекции по всей России", — считает она.

"Все закрыто, люди, по сути, посажены под домашний арест, особенно старшее поколение. Но стройки, строительные площадки, где никакой санитарии не соблюдается, с целью создания максимальной прибыли для определенной прослойки продолжают работать и продолжают оставаться рассадником болезни", — подчеркнула депутат.

По ее словам, она ведет колоссальную борьбу.

"Но, к сожалению, эти представители строительной олигархии имеют свои щупальца во всех органах власти. И поэтому перебить — это все равно, что "три пехотинца против танкового корпуса". Вы же прекрасно понимаете, что если бы мы тут не барахтались, было бы все гораздо хуже", — заявила Елена Шувалова.

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