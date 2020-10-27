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Эрдоган не ищет конфликта с НАТО, он отстаивает суверенитет Турции

Спор между Турцией и США по поводу закупки Анкарой С-400 делает риторику Эрдогана всё более воинственной.

Эрдоган не ищет конфликта с НАТО, он отстаивает суверенитет Турции

Зачем турецкому президенту обострение отношений с США и, в и лице, со всеми союзниками по НАТО?

Своим мнением об этом с корреспондентом "Правды.Ру" поделился Сергей Ермаков, начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ.

— Нынешнее обострение — это не инициатива Эрдогана, скорее, наоборот. Ситуация там развивалась немного по-другому.

Просто Турция действительно как государство суверенное, хоть и страна-член блока НАТО, выбирает свой путь в решении проблем обеспечения собственной безопасности. И в той степени, где партнёры по НАТО, в том числе и Соединенные Штаты Америки, не смогли дать надежной защиты, не смогли на практике обеспечить ее безопасность, как это видится Анкаре, то, естественно, военно-политическое руководство Турции решило искать на рынке иные эффективные, как им показалось, системы, которые могут решить вопросы военной безопасности.

Неудивительно, что выбор пал на наши С-400. Они по эффективности действительно лучшие.

Именно поэтому Турция их и выбрала, поставила на вооружение, подписала с нами контракт.

Желания насолить Штатам здесь не было.

Равно как и каким-то образом ущемить своих союзников и партнеров по НАТО.

Штаты тоже можно понять

С другой стороны, мы увидели как раз очень нервную — на грани истерики — реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, что тоже понятно.

Для США тут два ключевых вопроса: военный и военно-технический. Они к этому все время апеллируют, что, якобы, эта система подорвет НАТО-вскую безопасность.

Такая истерия вокруг российской военной угрозы, шпиономании и тому подобное. Якобы, с ними проникнут российские агенты, в этой технике могут быть какие-то жучки и прочие "российские штучки", вплоть до того, что эта техника откажется в нужный момент стрелять по целям, которые представляют угрозу для НАТО, поскольку там будут закладки и так далее.

Здесь конспирологию можно развивать до бесконечности.

Вторая более существенная вещь, что действительно для НАТО будет очень сложно сопрягать российские комплексы с уже имеющимися вооружениями подобного класса, которые есть у их стран.

Тем более, когда они делают такую интегрированную систему ПВО-ПРО для альянса. Очевидно, НАТО-вские военные не очень горят желанием, чтобы часть элементов этой системы были российского производства, поскольку Россия объявлена главным вызовом их безопасности.

Здесь такую их логику понять можно.

Турция не хочет "брать под козырёк"

Но другая проблема, самая главная, на мой взгляд, как раз и заключается в том, что Турция вдруг вышла из-под контроля. Она не проявляет того НАТО-вского единства, той солидарности, к которой апеллирует Вашингтон. То есть не идет в фарватере курса Соединенных Штатов Америки, пытается часть вопросов решать самостоятельно и отстаивать свой суверенитет. Все более четче и весомее заявляет именно о своих внешнеполитических приоритетах, не НАТО-вских, которые согласованы с Вашингтоном, а своих. И это в больше степени и беспокоит как раз Вашингтон.

И именно поэтому Эрдоган настаивает, что Турция — это все-таки самостоятельная страна и не надо думать о Турции в контексте того, что это винтик в какой-то системе или что-то такое из области животноводства, как он выразился — "племенное государство".

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