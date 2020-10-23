Вирусолог центра Гамалеи: новый карантин выведет людей на улицы

После строгой "коронавирусной" изоляции весной введение второго карантина в России может привести к серьезным экономическим трудностям и психологическим проблемам. Как итог — к массовым беспорядкам.

Так считает Фёдор Лисицын, ведущий специалист Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчик первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса Sputnik V.

Выступая в эфире телеканала "Россия-24", вирусолог пояснил, что последствия жесткой изоляции, такие как экономические проблемы для миллионов людей, могут в конечном итоге привести к проблеме более значительной, чем сам COVID-19.

"Моё личное мнение противоречит мнению многих других экспертов, — пояснил Лисицын. — Я теперь считаю, что политические осложнения, экономические осложнения и психологические осложнения, вызванные жесткими ограничительными мерами, могут иметь разрушительную силу, превышающую их положительный медицинский эффект".

Он также предупредил, что новые ограничения могут привести "к массовым митингам на улицах и развалу всего и вся".

По мнению Лисицына, лучший способ предотвратить распространение Covid-19 — минимизировать поездки за границу и ввести карантин по возвращении в страну.

"Рост заболеваемости в начале сентября был вызван не тем, что дети ходили в школу, а тем, что люди возвращались домой после летних каникул", — пояснил он.

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