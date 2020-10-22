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Психолог Крамской: как сохранить здравый смысл в пандемию

Социологи, проводя мониторинг российских СМИ и соцсетей выяснили, что главный страх россиян — вторая волна коронавируса.

Психолог Крамской: как сохранить здравый смысл в пандемию

Как перестать беспокоиться и вообще сохранить рассудок в период пандемии? На этот вопрос корреспонденту "Правды.Ру" ответил психолог Григорий Крамской.

— Сразу скажу, что ребята из КРОС лично у меня вызывают доверие. Они реально оценивают индекс тревожности. Я знаю, насколько профессионально они подошли к формированию этой информации, к формированию этого индекса.

Кроме того, то, что я вижу среди и своих клиентов, и своих знакомых:

многие из россиян больше всего тревожатся по поводу второй волны вируса.

Но этот страх комплексный, то есть он включает в себя не просто страх заболеть, в нём

  • и страх потерять работу,
  • и лишиться должной степени социализации,
  • и потерять взаимоотношения с близкими, возможность поддерживать своих родственников в этой непростой ситуации.

Опять же мы понимаем, что под угрозой старшее поколение и при этом быть рядом и поддерживать их становится совсем непросто, более того — даже и опасно.

То есть россияне боятся второй волны вируса и всех тех социальных и экономических последствий, которые приходят к нам вместе с этим.

Тот экономический удар, который происходит в связи с пандемией в 2020 году, коснулся, в том числе, и нас, коснулся очень серьезно.

Что делать? Это, наверное, ключевой вопрос, который возникает в этой ситуации.

Не паниковать.

Да, бояться нужно, можно, но для этого в этом страхе нужно находить правильные внутренние посылы.

То есть понять: что нужно в первую очередь делать для того, чтобы эта волна пандемии и экономических лишений, которые возникают, не затронула вас и ваших близких в катастрофическом плане?

  • Нужно учиться тому, как выживать в этой ситуации.
  • Нужно в обязательном порядке искать возможности для развития.

Нам предстоит очень непростое десятилетие впереди, потому что будет меняться вообще мировой формат экономики, в частности, это связано не только с пандемией, тем не менее, пандемия ускорила эти процессы. Весь бизнес будет переходить на новые рельсы и будет меняться формат взаимоотношений между людьми не только по бизнесу, но и вне его.

Да, первое, самое главное — учиться прямо сейчас жить по-новому, принимать реальность и искать новые инструменты своего выживания в этой реальности, может быть, не только выживания, но и развития.

Действительно разумное адекватное восприятие реальности.

То бишь если рекомендованы маски, то не обсуждать, насколько они защищают или не защищают, а носить их. Потому что борьба за маски, против масок сейчас не добавляет пользы обществу.

Принимаем правила игры:

  • Маски? Маски.
  • Перчатки? Перчатки.
  • Социальная дистанция? Социальная дистанция.
  • Помогаем своим старикам, помогаем им соблюсти эти правила.

Помочь нашим детям не потерять детство в этом периоде.

Не дать им потерять и возможности радоваться, и возможности общаться со сверстниками несмотря на то, что это стало сложнее сейчас, но и, конечно, не потерять темп обучения, который неизбежно ухудшается в связи с режимом дистанционного обучения.

Для части школьников он снова вернулся и пока еще не снят риск того, что он может вернуться для всех школьников. Такой риск по-прежнему сохраняется. И что будет, то будет.

Поддувать панику в костер не надо, но принимать реальность, что, по всей вероятности, весь 2020 год пройдет у нас достаточно непростым путем.

И при этом у нас есть необходимость воспринимать эту полезную информацию. Мы не одиноки.

Что говорит нам с вами индекс тревожности?

Это не я один в своей семье, в своей квартире переживаю по поводу всего того, что происходит. А это все мы находимся в ситуации, когда практически каждого, многих россиян это затронуло весьма серьезно, не говоря о том, что даже и во всем остальном мире таких переживающих сейчас много.

Но в первую очередь мы должны понимать: это наше общее. И значит, помогая себе, мы в той степени, в которой нам это доступно, можем помогать и близким, и соседям, и знакомым где-то просто улыбаясь, где-то просто подсказывая какие-то простейшие моменты того, что лучше сейчас держитесь крепче, все будет хорошо.

Будет — будет хорошо.

Что имеется в виду под "будет хорошо"? Будет трудно, но те, кто сохранят свое человеческое начало, будут чувствовать поддержку друг друга и будут становиться крепче.

Такова реальность. Мы, пережив этот коронавирус, будем готовы к следующим непростым этапам. А они у нас, к сожалению, еще предстоят.

Нам предстоит еще некоторое количество разных сложных испытаний в этой жизни:

  • и экономические войны, которые сейчас происходят на планете,
  • и какие-то изменения экономического уклада, которые неизбежно приведут к тому, что многие останутся без работы или будут вынуждены переобучаться.

Но к этому всему уже сейчас можно готовиться. И один из очень интересных трендов, который озвучил один из моих клиентов и друзей, он сказал прекраснейшую фразу:

самое время учиться тому, как учиться, самое время сейчас учиться тому, как снова вернуться в состояние открытости сознания, готовности меняться, готовности учиться тому, что мир меняется.

То, что мы знали про вчерашний день, то, что мы умели во вчерашнем дне, может быть, что-то из этого останется в силе, останется прежним, а что-то поменяется. Надо иметь вовремя различить, от каких из наших с вами привычных представлений о прошлом придется отказаться и научиться новым представлениям. А ключевые вещи как любовь, доверие, внимание не поменяются, останутся прежними.

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