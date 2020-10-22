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Цырдя: В Молдавии явно чувствуется "оранжевый ветер"

Вчера глава российской внешней разведки предупредил, что для Молдавии в США готовят сценарий оранжевой революции.

Цырдя: В Молдавии явно чувствуется "оранжевый ветер"

В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" политолог Богдан Цырдя, депутат парламента Республики Молдова, рассказал о политической обстановке в стране.

— В Молдове сегодня где-то 63-64 партии. Большинство из них являются прозападными, проевропейскими, за исключением, наверное, ПСРМ — одной единственной партии, которая за двухвекторное сотрудничество и с Россией, и с Евразийским союзом.

Я вам напомню, у нас 14 тысяч неправительственных организаций, которые финансируются западными партнерами. И многие из них сегодня поддерживают определенного правого кандидата — Майю Санду.

Эти же неправительственные организации или НКО, как они называются у вас в России — иностранные агенты, участвовали в революции 2009 года. И сегодня они активно включились в выборы и заявляют о фальсификациях. Хотя день Х — 1 ноября.

Они проводят соцопросы, они проводят флешмобы и так далее, пытаясь зарядить народ против Игоря Додона.

Безусловно, есть сотни и десятки подтверждений тому, что американский посол активничает в Приднестровье, он пытался добиться согласия приднестровских властей, чтобы не участвовали в выборах приднестровцы в Молдове. Ещё он работает с оппозицией. И не только он, кстати.

Что делается...

  • Сегодня так называемые "внешние силы" делают все возможное, чтобы заблокировать кредиты от МВФ. Речь идет о $500 млн.
  • Так же проамериканские партии в парламенте заблокировали российский кредит на €200 млн.
  • В этом году они устроили порядка 30 митингов, протестов. Протесты не утихали в Молдове ни на один день все это время. Ни на один день.
  • И даже сами кандидаты, например, Майя Санду, главный оппонент Додона, утверждает, что она не может проиграть, а если она проиграет, выборы сфальсифицированы и она выведет народ на протесты.

Об этом же говорит и Ренато Усатый, человек, который имеет уголовное дело в Российской Федерации за отмывание 500 млрд российских рублей вместе с Плахотнюком. Он так же перешел на службу американцев, румын и собирается быть боевым адептом будущего Майдана.

И, делая вывод, хочу сказать, что у нас сегодня мало аналитиков в Молдове, которые сомневаются в том, что у нас будут массовые протесты.

Я же не вижу сегодня пока что, как правые могут устроить Майдан, то есть государственный переворот, кровь, жертвы, гражданскую войну:

  • рейтинг у них не самый высокий,
  • количество их сторонников уменьшается, уезжают постоянно на заработки и так далее, количество студентов уменьшилось в 2 раза в 2009-м, когда они сделали госпереворот.

Было 125 тысяч, сегодня — 60 тысяч.

Плюс на улице COVID, пандемия. Плюс на улице ноябрь, зима. Плюс денег не так много., хоть кураторы и вкачали денег в СМИ и в НПО. Из-за экономического кризиса в Европе и выборов в США, и так далее они не вкачали столько, сколько могли бы.

А ещё "в товарищах согласья нет"

И более того, самое главное, с моей точки зрения, на правом фланге существует очень большой конфликт:

очень большой раскол между лидерами разных правых партий, так как все они находятся в конфликте из-за того, что Майя Санду, председатель партии "Действие и солидарность", просто-напросто затоптала все остальные правые партии, разбила их, разгромила, понизила их рейтинг до 1-2%, с помощью проамериканских, прозападных НКО, продолжает их уничтожать с помощью опросов, информационных диверсий, разных статей и грязи.

Она продолжает дискредитировать правых лидеров. Я имею в виду Андрея Нэстасе, (неразб) и других. И это вызывает у них как минимум сдержанное отношение к Майе Санду, а как максимум вызывает лютую ненависть. И подниматься на баррикады, жертвовать собой ради Майи Санду, как они это сделали в 2016 году, не будут. Они же не полные идиоты.

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