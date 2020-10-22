Отклонённые кабмином поправки в Семейный Кодекс для того и предлагались

Вчера, как сообщала "Правда.Ру" кабмин отклонил поправки в Семейный кодекс РФ, касающиеся однополых браков.

Означает ли это, что в России (теоретически) могут быть разрешены однополые браки и усыновление однополыми парами?

На этот вопрос корреспонденту "Правды.Ру" ответил кандидат юридических наук Георгий Зубовский, председатель президиума Столичной коллегии адвокатов.

— За всем же стоят люди. И именно человеческие отношения лежат в основе всех ситуаций. Иногда все наши законодатели, наоборот, хотят одно, а делают другое.

Сознательно вносится непроходной законопроект. Он, может быть, не проходит просто по финансам. Например, потому что на обеспечение этого закона понадобится 2 миллиарда рублей. Дорогая инициатива.

Этим пользуются некоторые "законотворцы". Всё просто: заведомо понимая, что это не пройдет, берут и "предлагают" законопроект.

Создаётся видимость: вот такой я защитник прав и интересов. Видимость, подчеркну.

Ещё это может быть игра в поддавки. Законодатель, заведомо решив загробить законопроект, берёт и вставляет туда заведомо непроходные вещи. Допустим, три позиции проходных, одна — непроходная. И "предлагают к рассмотрению", заранее понимая, что он -выражаясь языком интернета — будет забанен.