Тумусов: регионы формируют заявки на вакцину от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что массово прививать от коронавируса жителей столицы будут с декабря.
А как с остальными регионами?
Об этом корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у Федота Тумусова, первого зампреда Думского комитета по охране здоровья.
- Как такового, единого дня старта вакцинации нет. Там же организован процесс таким образом:
На всё нужно время.
-Торопиться будут. Это точно.
Только заявки сложно будет регионам сформировать: у нас же ещё народ сам не знает - вакцинироваться или нет.
Существует два противоположных мнения:
Учесть сложно число тех и других.
- Добровольно. Когда процесс пойдет, добровольцы будут вакцинироваться и будут здоровые, а те, кто не вакцинировался, они будут болеть и далее.
Тогда, я думаю, ситуация переменится. На самом деле надо, чтобы 70-80% населения или переболело, или вакцинировалось, чтобы у них был иммунитет, антитела.
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