Тумусов: регионы формируют заявки на вакцину от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что массово прививать от коронавируса жителей столицы будут с декабря.

А как с остальными регионами?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у Федота Тумусова, первого зампреда Думского комитета по охране здоровья.

- Как такового, единого дня старта вакцинации нет. Там же организован процесс таким образом:

регионы должны сделать заявки,

по мере их поступления, по мере производства этой вакцины она будет распределяться и отгружаться,

потом еще надо, эту вакцину транспортировать.

На всё нужно время.

Все-таки заказывать будут?

-Торопиться будут. Это точно.

Только заявки сложно будет регионам сформировать: у нас же ещё народ сам не знает - вакцинироваться или нет.

Существует два противоположных мнения:

одни очень хотят вакцинироваться (я,например),

другие говорят - "не будем".

Учесть сложно число тех и других.

И что делать? Будут какие-то беседы проводить?

- Добровольно. Когда процесс пойдет, добровольцы будут вакцинироваться и будут здоровые, а те, кто не вакцинировался, они будут болеть и далее.

Тогда, я думаю, ситуация переменится. На самом деле надо, чтобы 70-80% населения или переболело, или вакцинировалось, чтобы у них был иммунитет, антитела.