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Депутат Мосгордумы: боюсь, QR-коды только начало

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") прокомментировал "Правде.Ру" меры, которые предпринимают власти Москвы в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Депутат Мосгордумы: боюсь, QR-коды только начало

Новые меры властей

Власти Москвы 16 октября объявили о возобновлении работ по дезинфекции общественных пространств в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в октябре.

Это только одно из мероприятий. Накануне было объявлено, что посещать развлекательные заведения в ночное время можно будет только по QR-кодам.

При этом городские власти пока не говорят о необходимости введения локдауна, как это было весной.

Мнение депутата Тимонова

По мнению Михаила Тимонова, "и в первую волну происходило достаточно много странных вещей, которые лично мне с точки зрения простого житейского здравого смысла связать с антикоронавирусной борьбой довольно сложно".

"Точно так же я не очень сейчас понимаю, в чем смысл QR-кодов с полуночи в питейных заведениях. С одной стороны, как я понимаю, коснется это очень небольшой части москвичей, потому что мало кто сейчас норовит посидеть в баре после полуночи. С другой стороны, я боюсь, что это может стать предвестником более широкого использования QR-кодов", — сказал депутат.

По его словам, он не понимает, в какой мере это спасает от коронавируса. Зато у Михаила Тимонова имеется подозрение, что создается некая единая база, "куда разными путями пытаются свести данные о москвичах".

Он назвал "противоправным" указ мэра столицы Сергея Собянина, в котором речь идет о необходимости работодателям предоставлять данные работников, отправляемых (или не отправляемых) на удаленную работу. По мнению депутата, работодатели по сути вынуждены нарушать закон, занимаясь сбором и обработкой персональных данных.

"На эту тему мы прокурору Москвы уже направили обращение. Я был редактором этого обращения. Подписали его еще семь моих коллег, все семеро из фракции КПРФ — мы, как правило, вместе (работаем)", — сказал Михаил Тимонов.

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