Мнение: неопытная Тихановская начинает срываться под давлением Запада

На текущей неделе в адрес белорусского президента Александра Лукашенко прозвучали сразу два громких обращения:

"ультиматум" от экс-соперницы по президентской гонке Светланы Тихановской

предложение Совета Европы "помочь с реформами".

Каков вероятный сценарий развития событий в Белоруссии в свете этих двух заявлений? Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Константин Затулин, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ.

— Общая связь, поскольку дело касается одной и той же страны, одной и той же ситуации, безусловно, между этими двумя заявлениями есть.

Позиция Тихановской разделяется Западом. И с этой точки зрения оба этих заявления в одном русле.

Другое дело, что впервые за все время Тихановская решила назвать свое заявление "народным ультиматумом". Слово "ультиматум" прозвучало. И первый пункт этого ультиматума носит, на мой взгляд, неосуществимый характер. Она требует от Лукашенко покинуть пост президента.

Я думаю, что, в целом, позиции белорусской оппозиции и Запада все больше сближаются и это прямое следствие отсутствие диалога между властью и оппозицией в самой Белоруссии. Мне кажется, под влиянием России, которая, не вмешиваясь напрямую в события в Белоруссии, оказывает определенную поддержку действующей власти, но высказывает мнение, что необходимо идти к новой Конституции и новым выборам после этой Конституции.

Как мы видим, Европейский союз хочет того же.

Вся разница заключается в том, что мы признаем Лукашенко, а Запад его не признает в качестве президента.

Думается, что наша позиция в этом отношении более логична, поскольку что толку-то требовать от непризнаваемого вами президента проведения конституционных изменений? Тут отсутствует внутренняя логика. Если вы его не признаете, то в таком случае чего от него ждете и почему к нему обращаетесь?

Влияние России, как мне кажется, сказывается и в том, что Лукашенко пошел на квазидиалог с теми, кто на сегодняшний день находится в тюрьме по политическим статьям.

И в этом отношении моя точка зрения отличается от точки зрения, которая высказывается многими, в том числе, и оппозицией.

Я согласен с тем, что стоило бы амнистировать или выпустить этих политических заключенных. Другое дело, что я не считаю, что этого следует достигать путем ультиматумов.

Но пора переходить все-таки к каким-то формам диалога. И пусть этот диалог произошел в такой очень странной специфической форме, все же это лучше, чем ничего.

И, несмотря на все ерничество, которое по этому поводу распространялось в сетях и в средствах массовой информации, мне кажется, следует приветствовать этот ход Лукашенко. Другое дело, что одного этого недостаточно.

Я безусловный противник взвинчивания напряженности, радикализации и протестов и, соответственно, радикализации действий правоохранительных органов. Этот путь заводит в никуда. Я не понимаю тех российских политиков, которые, как например мой коллега депутат Журавлев, требуют от Лукашенко, чтобы он не шел ни на какие разговоры, продолжал в прежнем духе давать отпор.

При таком подходе Первая русская революция никогда бы не завершилась, а Государственная Дума никогда бы не состоялась. Ум состоит не в том, чтобы призывать к бесконечной конфронтации и взвинчиванию ее, а в том, чтобы находить выход из положения.

Выход из сложившегося положения в том, чтобы провести необходимые изменения, провести выборы честные и справедливые, реабилитировать таким образом в глазах как можно большего числа людей выборы как способ решения вопроса о власти в Белоруссии.

Все остальное — присваивание Тихановской титула президента, то, что в отдельных странах Прибалтики ее уже таким образом величают — лишено ровно каких-либо обоснований еще в большей степени, чем попытка сомневаться в полномочиях самого Лукашенко.

Кто может на самом деле утверждать, что Тихановская получила большинство на выборах 9 августа? Никто.

Поэтому, мне кажется, что вместо взвинчивания страстей необходимо идти к компромиссу. А то, что Тихановская, находясь на Западе, радикализируется, это, в том числе, и влияние самого Запада.

Под влиянием этой палаты №6 на Западе, куда она попала, человек абсолютно неопытный все больше начинает срываться.

Мы, Россия, действуем в направлении смягчении ситуации, как мне кажется, а Запад действует в духе ее радикализации и своей поддержкой внушает в этом случае Тихановской какие-то несбыточные надежды с помощью ультиматумов и из-за границы сместить Лукашенко с поста президента. Это не получится.

И в этом отношении, мне кажется, что Тихановской стоило бы немножко быть поосторожнее. Я совершенно не придерживаюсь в отношении неё той оскорбительной риторики, которая у нас иной раз проскальзывает, ерничества и всего остального. Я не думаю, что это нас к чему-то хорошему ведет, когда обзывают президента Белоруссии или его оппонентов, хотя он иной раз сам в этом показывает пример.

Гораздо лучший пример — это встреча, которая прошла в СИЗО. Все-таки они пожали друг другу руки и хоть они не пришли и вряд ли могли прийти к общему мнению, но какой-то разговор завязался.

Я поддерживаю эту линию, а не то, что в данном случае называется народными ультиматумами и прочими вещами.

Хочу так же отметить, что резолюция ЕС существенно мягче, чем заявления самой Тихановской. Это тоже о чем-то говорит. Тихановская начинает выглядеть человеком, которого используют для радикализации обстановки.