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Попович: вакцины от COVID-19 в аптеках продаваться не будут!

Глава ФАС Игорь Артемьев объявил, что стоимость российской коронавирусной вакцины не будет превышать одну тысячу рублей.

Попович: вакцины от COVID-19 в аптеках продаваться не будут!

Означает ли это, что вакцину можно будет купить в аптеке?

На этот вопрос "Правде.Ру" ответила Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ:

— Вакцину купить в аптеке, конечно же, не получится. Вакцина на самом деле требует очень жесткого режима хранения. Там холодовая цепочка должна быть.

Кроме того, человек, которому вводят вакцину, обязательно учитывается в специальной базе данных, его начинают отслеживать врачи каждый день. Он постоянно сдает анализы. Сами понимаете, что это явно не "аптечный" случай.

 - А что-то "коронавирусное" можно будет купить?

 - Лекарственный препарат от коронавируса, разрешенный к амбулаторному применению, сейчас рассматривается для включения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, чтобы дать возможность ФАСу установить цену и ее отслеживать.

Речь идет о трех препаратах: "Коронавир", "Арепливир" и "Авифавир". Это аналоги фавипиравира — препарата, который сделан специально для лечения гриппа в Японии.

И сейчас именно эти препараты зарегистрированы для разрешения амбулаторного приема и на них собираются регулировать цены.

Когда оргмоменты будут урегулированы, препараты для лечения COVID-19 — я подчёркиваю! — можно будет купить по рецепту. А вакцину от коронавируса никто продавать в аптеке или где бы то ни было ещё не будет.

Важно, чтоб это все знали и ни на какие уловки не попадались!

 - Как вообще будет организована вакцинация? Для врачей и учителей понятно — на рабочих местах. А для остальных? Любой желающий не может прийти в поликлинику и сказать, сделайте мне вакцину от коронавируса?

 - Ни в коем случае. Если человек хочет сделать прививку, он должен оставить заявку на то, чтобы его включили в состав добровольцев-испытателей этой вакцины. Его вызовут на медицинское обследование, полностью посмотрят его статус.

Есть очень много отводов от того, чтобы участвовать в клинических испытаниях. Если этих отводов нет, противопоказаний нет, то ему назначат время, когда он придет в медицинскую организацию, где ему под контролем врачей сделают инъекцию первой вакцины. И поставят на учет, дадут специальные устройства, которые будут отслеживать его состояние, плюс обязательно еще и есть страхование для участников клинических испытаний.

Это очень сложная процедура.

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