Как следует из опубликованных результатов опроса общественного мнения, более 70% россиян не планируют прививаться от коронавируса.
Почему? — корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у доктора медицинских наук, врача терапевта-иммунолога, специалиста по особо-опасным инфекциям Владислава Жемчугова.
- Это мнение, я думаю, очень быстро переменится.
Почему пока так? Потому что пока мало информации люди имеют. Даже у специалистов её мало: чтоб появилось доверие,
Как только информации станет больше, люди будут в состоянии оценить безопасность вакцины. Понять, что она качественная. И поверить:
особенно когда увидят что вакцинированные не болеют, а невакцинированные болеют.
Лёд недоверия сломается. И народ начнёт делать прививки.
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