Люди с опаской относятся к вакцине от COVID потому что мало информации

Как следует из опубликованных результатов опроса общественного мнения, более 70% россиян не планируют прививаться от коронавируса.

Почему? — корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у доктора медицинских наук, врача терапевта-иммунолога, специалиста по особо-опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

- Это мнение, я думаю, очень быстро переменится.

Почему пока так? Потому что пока мало информации люди имеют. Даже у специалистов её мало: чтоб появилось доверие,

надо публиковать протоколы и отчёты клинических исследований,

надо рассказывать, что это за вакцина, её состав и всё прочее.

Как только информации станет больше, люди будут в состоянии оценить безопасность вакцины. Понять, что она качественная. И поверить:

особенно когда увидят что вакцинированные не болеют, а невакцинированные болеют.

Лёд недоверия сломается. И народ начнёт делать прививки.