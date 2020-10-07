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Чирков: после пандемии у нас могут появиться экстремально бедные люди

Всемирный Банк опубликовал прогноз, согласно которому миллионы людей в мире по окончании пандемии "скатятся в нищету", что люди будут вынуждены жить на два доллара в день.

Чирков: после пандемии у нас могут появиться экстремально бедные люди

Но у нас полстраны так жило и до коронавируса (если уж по-честному)…

Как пережили пандемию "простые" россияне? Те, что живут "от зарплаты до зарплаты", и представители малого бизнеса.

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с доцентом кафедры политической экономии МГУ Максимом Чирковым:

— С моей точки зрения, действительно, ситуация с пандемией довольно сильно ударила по экономике России, по благосостоянию россиян.

И в этом смысле те прогнозы, которые дают международные организации о том, что большое количество людей по всему миру и в России в частности будет жить за чертой бедности, оправданы.

На самом деле то, что касается рынка труда и вообще благосостояния российских граждан, — вот эти новости и статистика — конечно, вызывают очень серьёзные опасения.

И на самом деле, я бы сказал, что даже не только исключительно статистика, но и интерпретация этой статистики. Последние исследования, которые присутствуют, в том числе по российской экономике, очень часто критикуют за то, что, допустим, статистика по безработице показывает завышенные данные на сегодняшний день.

Официальная статистика сильно отличается от реальной ситуации в экономике России, и даже некоторые международные организации говорят о том, что чуть ли цифры могут в два раза отличаться.

- В два раза в большую сторону?

- В два раза реальная безработица больше, чем официальная. Это проблема в том, как вести статистику.

Многие работники в Российской Федерации, допустим, переведены с полной ставки на частичную — на половину или на четверть ставки. И по российской статистике, они входят в состав занятых. Но реально их зарплаты не соответствуют ожиданиям.

Что делать, допустим, с людьми, которые отправлены в неоплачиваемые отпуска, — это тоже большой вопрос.

На самом деле эта практика очень часто применяется. И опять же вот эти люди — "новые безработные", назовём их так, как раз потенциально те люди, которые пополнят ряды бедного населения, тех, кто живут за чертой бедности, особенно учитывая, что эта самая черта бедности в последние годы в России всё время индексируется. И эту отсечку, может быть, не очень сильно, но повышают.

И вот эти две тенденции, повышающаяся отсечка по черте бедности и снижающаяся средняя реальная заработная плата, как раз и дадут эффект того, что количество бедных уже выросло, и, видимо, будет иметь некую тенденцию к росту, особенно в случае, если ограничительные меры, с которыми столкнулся весь мир, будут усиливаться и продолжаться длительное время.

Наверное, вот это основные проблемы, которые сейчас перед российской экономикой стоят.

- До пандемии у нас не было экстремально бедных…

- Раньше, до пандемии, может быть, чуть больше полугода назад, мы смотрели исследования по так называемой экстремальной бедности — количество людей, которые живут (там какая-то сверхнизкая сумма) меньше чем на два доллара в день.

  • И Россия по этому показателю выглядела лучше даже, чем европейские страны, даже лучше, чем Соединённые Штаты Америки.

Как ни странно, этот процент людей, которые живут меньше чем на два доллара в день, везде минимальный в развитых странах, но в России он вообще был нулевой, поскольку в России холодный климат, считается потребление электроэнергии, теплоносителей.

  • У нас процент экстремально бедных людей, по исследованиям 2019 года, был 0,01%.
  • В развитых странах Запада — 0,1%.

Не исключено, что сейчас из-за снижения курса рубля, у нас появятся экстремально бедные по этой квалификации.

Реальные проблемы у малого бизнеса

 - Малый бизнес и небольшие компании в условиях пандемии и ограничений первые встретились с экономическими трудностями.

Потому что на самом деле государственное регулирование в условиях пандемии относительно малых компаний было наиболее жёстким. Понятно, что программы помощи, конечно, были. И в них, наверное, кто-то поучаствовал.

Но когда компания реально сталкивается, особенно небольшая компания, с полной остановкой деятельности, а необходимо платить аренду, зарплату, коммуналку и, кстати, налоги, конечно, потенциальная численность бедных может пополняться ещё из этой категории людей — бывших малых предпринимателей, людей, которых государство должно в первую очередь поддерживать.

Программ поддержки было много. Но, как говорят сами предприниматели, в основном эта вся поддержка:

  • во-первых, недостаточна;
  • во-вторых, ограничена и очень сложно получаема.

В общем, малый бизнес — это поставщик будущих бедных людей в экономику Российской Федерации.

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