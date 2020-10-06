Самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной всколыхнуло российское общество.
Главный вопрос, который волнует большинство пользователей Рунета: что именно толкнуло молодую женщину на такой страшный поступок?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что "причина поступка оппозионерки — политическое одиночество". И предложил помощь и поддержку всем "одиночкам" (о чём написал в своём ТГ-канале), призвав всех "борцов" присоединяться к политическим партиям:
"Мы сожалеем в связи с гибелью Ирины Славиной и просим всех, кому дорога судьба страны, вести борьбу под охраной политических партий и депутатского корпуса, чтобы вы могли иметь защиту и не уходить из жизни, тем более таким способом".
При чём здесь, в этом поступке, политика? Славина на самом деле имела отношение к оппозиции? Почему о ней — раз она такая "идейная" никто до этого момента не слышал?
Эти вопросы журналист "Правды.Ру" адресовал Михаилу Федотову, секретарю Союза журналистов России, экс-председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
— Насколько я понимаю, Ирина Славина была, прежде всего, журналисткой. И по роду своей профессиональной деятельности она занималась очень острыми проблемами.
Это нормально для нормального журналиста.
И, к сожалению, наши власти иногда не видят разницы между честной журналистикой и подрывной деятельностью. Они путаются в понятиях.
Подрывная деятельность — это когда взрывают мосты, травят людей. А то, что журналист пишет правду, — это не подрывная деятельность, а нормальная работа, очень полезная для общества.
Журналист всегда должен выступать в защиту общественных интересов. Это самое главное в его работе.
Журналист — не политик, и поэтому то, что говорит Владимир Вольфович Жириновский, правильно для политиков, и для тех, кто занимается политикой. Но журналистика — это не политика. Это совершенно разные профессии.
То, что произошло в Нижнем Новгороде, — это страшная трагедия, которая стала результатом травли. Она, во всяком случае, воспринимала это как травлю. И совершенно очевидно, что это надо расследовать. И тот, кто виновен, должен быть наказан.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.