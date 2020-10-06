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Секретарь Союза журналистов: виновных в смерти Славиной надо наказать

Самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной всколыхнуло российское общество.

Секретарь Союза журналистов: виновных в смерти Славиной надо наказать

Главный вопрос, который волнует большинство пользователей Рунета: что именно толкнуло молодую женщину на такой страшный поступок?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что "причина поступка оппозионерки — политическое одиночество". И предложил помощь и поддержку всем "одиночкам" (о чём написал в своём ТГ-канале), призвав всех "борцов" присоединяться к политическим партиям:

"Мы сожалеем в связи с гибелью Ирины Славиной и просим всех, кому дорога судьба страны, вести борьбу под охраной политических партий и депутатского корпуса, чтобы вы могли иметь защиту и не уходить из жизни, тем более таким способом".

При чём здесь, в этом поступке, политика? Славина на самом деле имела отношение к оппозиции? Почему о ней — раз она такая "идейная" никто до этого момента не слышал?

Эти вопросы журналист "Правды.Ру" адресовал Михаилу Федотову, секретарю Союза журналистов России, экс-председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

— Насколько я понимаю, Ирина Славина была, прежде всего, журналисткой. И по роду своей профессиональной деятельности она занималась очень острыми проблемами.

Это нормально для нормального журналиста.

И, к сожалению, наши власти иногда не видят разницы между честной журналистикой и подрывной деятельностью. Они путаются в понятиях.

Подрывная деятельность — это когда взрывают мосты, травят людей. А то, что журналист пишет правду, — это не подрывная деятельность, а нормальная работа, очень полезная для общества.

Журналист всегда должен выступать в защиту общественных интересов. Это самое главное в его работе.

Журналист — не политик, и поэтому то, что говорит Владимир Вольфович Жириновский, правильно для политиков, и для тех, кто занимается политикой. Но журналистика — это не политика. Это совершенно разные профессии.

То, что произошло в Нижнем Новгороде, — это страшная трагедия, которая стала результатом травли. Она, во всяком случае, воспринимала это как травлю. И совершенно очевидно, что это надо расследовать. И тот, кто виновен, должен быть наказан.

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