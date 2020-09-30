Историк: Польша готова обелить УПА* исключительно в пику России

Президент Украины потребовал от своего польского коллеги "восстановить осквернённое захоронение воинов УПА* на горе Монастырь возле села Верхрата". То есть, по сути, он хочет, чтобы поляки заботились о могиле тех, кто уничтожал их народ во время войны.
Корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался к военного эксперта и историка Бориса Юлина:
есть ли прецеденты в истории — чем подобные игры чреваты? Что теперь: Нюрнберг более "не авторитет"?
— Зеленский, когда делает такое предложение, оказывается либо редкостным подлецом (что на самом деле маловероятно), либо, скорее всего, жертвой идущей 30 лет украинской националистической пропаганды, которая на Украине пропитала все.
Польский президент в данном случае выступает просто однозначным подлецом. Потому что здесь уже даже пропаганда ему на помощь в оправдание прийти не может.
Дело в том, что УПА* - это нацистская организация, националистическая организация, которая занималась под лозунгами создания мононационального единого украинского государства очисткой украинских земель от других национальностей. То есть, по сути, геноцидом и терроризмом.
Она уничтожала на территориях, которые считала украинскими, евреев, поляков, русских. Вспомните самую известную операцию УПА* - Волынскую резню, когда убивали женщин, стариков, младенцев просто потому, что они были поляками, либо евреями. В основном пострадали по количеству поляки. Речь шла о десятках тысяч убитых.
Кстати, это вызвало еще и ответные карательные акции, когда польские партизаны из армии Крайова убивали украинских мирных жителей в отместку, но там, правда, жертв было на порядок меньше.
И по поводу Волынской резни поляки поставили памятник, на котором написано:
"пусть Бог забудет о нас, если мы забудем об этом".
И вот польский президент об этом забыл.
То есть он будет ставить памятник тем, кто устраивал геноцид польского населения, убивал женщин, детей и стариков… Зверски убивал. Я не знаю, как тут можно это оценить.
Это как поставить на территории нашей страны памятник погибшим бойцам немецких зондер-команд. Это вызывает просто оторопь и ужас.
Этому человеку — Дуде — единственное, что можно — просто плюнуть ему в лицо.
Дело в том, что попытка обелить УПА* и постоянно рассказывать о том, как они боролись против советской и немецкой власти — это основной тренд на протяжении 30 лет. Поэтому Зеленский, может быть, является именно жертвой украинской пропаганды.
Но ведь обелением УПА* на территории Польши никто не занимался. И Волынская резня там как раз считается преступлением, страшным военным преступлением, геноцидом.
Здесь я не знаю, как можно отнестись. Меня в этом отношении гораздо больше удивляет позиция поляков.
Как они вообще могли на эту тему как-то говорить?
Единственное, что может в данном случае поляков сподвигнуть на это, это просто патологическая животная ненависть к России и к русским. Они все прощают тем, кто сражался против Советского Союза просто из ненависти к нам и все.
Есть ли прецеденты в истории — чем подобные игры чреваты?
В данном случае мы говорим про националистов отмороженных. Обеление военных преступников встречалось, даже у нас.
Когда в Питере вешали доску Маннергейму, это тоже за гранью цинизма было. И когда ставили памятник Колчаку и снимали фильм про него -он до сих пор является неоправданным военным преступником, нереабилитированным.
Так что, в принципе, такие прецеденты есть.
Но в данном случае как можно сочетать памятник жертвам Волынской резни, памятник бойцам УПА* потомками их жертв — я не знаю. Пусть тогда поляки памятник жертвам Волынской резни снесут, чтобы хоть какая-то логика была.
Логике это, конечно, не поддается.
И понятию хотя бы элементарной порядочности тоже не поддается. Это ни с чем не сочетается.
*запрещена на территории РФ
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".