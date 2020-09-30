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Украина восхваляет нацистов потому, что Европе уже нет до неё дела

Вчера Офис президента Украины сообщил о том, что Зеленский, в преддверие встречи с польским президентом потребовал, чтобы Польша "восстановила осквернённое захоронение воинов УПА* на горе Монастырь возле села Верхрата".

Украина восхваляет нацистов потому, что Европе уже нет до неё дела

Что происходит с "просвещённой Европой"? Почему Украине сходят с рук их нацистские выходки: то они по суду Галичину реабилитируют, то президент уважения к останкам "воинов УПА", да, ещё у самых от них пострадавших — поляков) требует? Почему не реагирует Германия? Как долго это молчание продолжаться будет? Или всех всё устраивает?

Эти вопросы журналист "Правды.Ру" задал Ростиславу Ищенко, российскому и украинскому политологу.

— Главное, чтобы Зеленский не забыл опустить этот вопрос, а то так и будет стоять с поднятым. Думаю, что больше никто на это обращать внимание не будет.

Вы же понимаете, что у Европы сейчас головной боли полно, помимо Украины. В очередной раз хвалить, осуждать и так далее никого не будут, просто проигнорируют все эти выступления, тем более поляки.

Я себе представляю, как Дуда приезжает в Польшу и говорит: мы будем прославлять бандеровцев. Думаю, что после этого можно сразу подавать в отставку с президентского поста.

Сейчас в Европе никто особенно не озабочен Украиной, тем более поляки не озабочены их желаниями.

Если им (украинцам) уже в ЕС говорят, что Европейский союз не банкомат, это же речь о святом — о деньгах — а не о памятниках. Не думаю, что это кто-то будет придавать этому серьезное значение.

А если порассуждать над вашим вопросом, то Украина Европе — незачем. Осудили. А дальше что? Надо тогда бороться с этим режимом или что делать? Вроде как Европа с ним бороться не собиралась. Хвалить их тоже никто не будет. Они просто остались на обочине исторического процесса. Сейчас все еще пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, но как-то удается все хуже и хуже.

А заявления подобного рода… Не знаю, для чего они делаются. Для привлечения к себе внимания, для получения каких-то бонусов в мировой политике?

Так вроде бы население голосовало за диаметрально противоположное.

Тут даже трудно сказать, зачем это делается, потому что никакой позитивной программы эти заявления не имеют — ни внутри страны не получишь никакую поддержку, ни извне не привлечешь к себе позитивное внимание.

Поэтому совершенно бессмысленное заявление. Как вы правильно заметили, "сумасшедший ультиматум". Ничего более.

Я думаю, что это просто очередное свидетельство полной некомпетенции как команды, так и самого президента.

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