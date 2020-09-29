В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала

В воскресенье в Белоруссии протесты были организованы по "особому" поводу — оппозиция назвала их "народной инаугурацией Светланы Тихановской". Впрочем, это, пожалуй, единственное отличие от еженедельных мероприятий. Всё остальное — и столкновения с милицией, и задержания — было, как всегда.

И тем не менее, возникает вопрос: а что это вообще было? Что за "народная инаугурация"? И каков вероятный сценарий развития событий?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Сергей Мусиенко, руководитель аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия).

— Первое, на что хотелось бы обратить внимание — на приклеившееся к инаугурации Александра Лукашенко определение "тайная". Это ж небылица полная. На ней присутствовала тысяча человек. Все органы власти, СМИ, представители общественности, спортсмены.

Сравните с польской инаугурацией, которая была реально какой-то странной: на неё отказались даже идти бывшие президенты Польши. У них по Конституции в инаугурации президента участвуют бывшие президенты. И практически все отказались. И Лех Валенса — светоч польской демократии обвинил Анджея Дуду в том, что он тайно как раз ее делает, потому что он не победил и это все фальсифицировано. Поэтому здесь просто такой перевертыш — взяли и сделали.

Насчет инаугурации девушки Светланы.

Какая инаугурация? Чего? Это чучело сожгли, поставили, в кресло посадили. Инаугурация чего? Вышли люди, перекрыли движение. У населения нарастает негодование происходящим, потому что город перекрывается, какие-то люди ходят, не дают спокойно жить городам. Ребенка не отправишь на секцию развиваться или сходить спокойно в театр или в кафе нельзя.

Малая группа людей в угоду своих интересов делает флешмобы, которые уже раздражать начинают. И не только милицию, но и население, потому что все говорит о том, что идей нет, а безыдейное шатание по улицам, по проезжей части — это чревато бедой. Потому что, когда люди выходят и перекрывают движение, они в угоду кому делают? Инаугурируемой инаугурации или чему-то? В бытовом плане очень неприятная история, потому что она происходит с нами. Поэтому никакой инаугурации, никакой Светланы Тихановской не было, естественно.

Не было ничего.

Она приехала, она была принята Верховным советом, Национальным собранием, прошла все процедуры? — Нет.

Поэтому это навязанная история с тактикой понятной. Здесь все очевидно. Вот это бесцельное шатание по улицам. Как в Хабаровске. Ну ходят, у них есть требования. Здесь у них тоже есть требования. А почему бы бывшего главу Хабаровска не сделать президентом России? Новый лозунг. Будут ходить.

Думаю, это всё-таки разные вещи…

— Почему разные? Психотип один и тот же. Создается образ, вокруг которого создаются условия. Она такая раздражающая уже, тема эта. Что в Хабаровске, что в Белоруссии…

А как, по вашему мнению, дальше будут развиваться события?

- Да кто ж их знает? Гуляющие эти действуют по сигналу Telegram-канала из соседней Польши. Как сигнал пойдет — мы узнаем. Выходные начинаются с того, что все родители смотрят, что там объявили, куда детей отправить можно, а куда — нельзя. Крестятся, чтобы можно было на улицу спокойно выйти.

В пятницу был какой-то всемирный сбой интернета — никакого сигнала не пришло. И все просто обрадовались, что город не был блокирован людьми, которые выходят в пятницу после работы на улицы, на проезжую часть и останавливают машины. Ты реально едешь с работы на выходные, а тебя какое-то чудо останавливает.

Уже есть случаи, в целом по стране: просто мужики выходят и разгоняют людей, стоящих на проезжей части с применением монтировок, что в машине есть.

Одни местные против других местных?

- Здесь не то, что против. Человек делает гадость под видом хорошего дела. Как это называется? Подленькая история. Ты своим не гадь. А монтировка — это трансляция.

Люди хоть немножко думающие, отходят от этого протеста. Это к ответу на ваш вопрос, затихает или нет. Чем больше эти люди, которые себя обличают какими-то должностями, которые придумали или им назначали в Литве, в Польше или где-то какого-то "президента", чем больше они говорят, тем больше люди начинают понимать, что за этим ничего не стоит.

Они своими же словами, поступками, действиями от себя отвратили тех немногих, кто поначалу сочувствовал.

Что такое призыв к забастовке предприятий? Это пенсии, это дороги, это бюджеты и благополучие людей. Они к чему призывали? Живите хуже? Или не платить квартплату — тебя выселят, у нас страна такая. Три месяца не платишь — в суд пойдешь. Здесь безальтернативная история. Кому от этого хорошо?

Поэтому, естественно, этот процесс начинает в количественном плане сдуваться, потому что остаются только такие упёртые, которые не думают, а хотят. Непонятно чего. Причём им же самим.

У них драйв, особенно у молодежи, пойти на выходные, побегать. Меня не поймали или поймали — я герой. Это же проходили в советское время: банды на банды, район на район. Не было никакой политики. Это был такой сброс энергии.

А сейчас, вследствие этих ограничений с коронавирусом, меньше развлекательных мероприятий. Вот этот развлекательно-карнавальный элемент вышел на улицы вместо того, чтобы ходить на концерты, как обычно, на спортивные мероприятия или в фитнес-зал. Фитнесом на улицах занимаются.