Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дегтярёв прокомментировал паводки в Хабаровском крае
Экс-уборщица, избранная главой поселения, дала первое интервью
Депутат Рады: в падении Ан-26 виноваты власти Украины
Около границ Крыма замечены тяжёлые беспилотники США
Чиновники Роспотребнадзора попросили пенсионеров "посидеть" дома
Трамп и Байден прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе
В Китае подтверждён случай бубонной чумы
Больницы Армении прекратили приём плановых пациентов ради раненых
Япония построит на Луне завод по производству водородного топлива

Дистанционная проверка на трезвость - хорошо, а алкозамок - лучше

Под занавес минувшей недели Ростех сообщил о своей новой разработке — дистанционной системе проверки водителей на трезвость.

Дистанционная проверка на трезвость - хорошо, а алкозамок - лучше

О том, как новшество будет внедряться в российскую действительность, "Правде.Ру" рассказал Виктор Похмелкин, председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России"

В Австралии "попавшиеся" водители сами устанавливают систему на свои машины. Учитывая заявленную стоимость прибора — 180 тыс. — у нас мало, кто сможет себе это позволить. Исходя из этого — кто будет платить?

- Я считаю, что если вводить что-то за такие деньги, то только в отношении лиц, которые лишены права управления транспортными средствами за пьяную езду.

Для таких лиц вполне возможны какие-то дополнительные ограничения, в том числе и подобного рода. Например, как альтернативу испытательному сроку. В остальном, я полагаю, не стоит обязывать водителей за такие деньги приборы устанавливать.

У водителя есть обязанность — быть трезвым за рулем. А как это проверять, контролировать — это проблема государства. Проверяйте, используйте для этого ваши средства, силы и так далее.

Поэтому я другого способа внедрить систему дистанционной проверки на трезвость, кроме как в виде дополнительного обременения для тех, кто уже попался за пьяным вождением, не вижу.

Законопослушные водители вовсе не обязаны такие деньги — мало для кого в стране "подъёмные" — вкладывать в переоснащение своей машины.

Кстати, алкозамки куда дешевле. Заработать на водителях хотят многие.

А если человеку "везло" и он ни разу не попадался ранее, то его новшество и не коснётся? Тогда почему речь идёт об "окончательном искоренении пьянства за рулём"?

- Искоренить — нет, а существенно сократить и обеспечить определенную профилактику, конечно, можно. Использованы далеко не все средства. В меньшей степени надо уповать на карательные меры. Прежде всего, конечно, это профилактика. И начинать надо с антиалкогольной политики в стране. Ее просто нет. Пока государство будет зарабатывать на алкоголе, это всегда будет — пусть и косвенно — поощрять пьянство. А там, где пьянство, там всегда беда. Пронесло раз — другой не пронесёт.

Так что, всё просто: хотим, чтобы не пили за рулем, надо чтобы не пили вообще или пили как можно меньше

Последние материалы
Меркель тайно посещала Навального. Зачем?
Дистанционная проверка на трезвость - хорошо, а алкозамок - лучше
Дегтярёв прокомментировал паводки в Хабаровском крае
Экс-уборщица, избранная главой поселения, дала первое интервью
Депутат Рады: в падении Ан-26 виноваты власти Украины
Около границ Крыма замечены тяжёлые беспилотники США
Уголовное дело Широкова: покушение на убийство?
Чиновники Роспотребнадзора попросили пенсионеров "посидеть" дома
Трамп и Байден прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе
В Китае подтверждён случай бубонной чумы
Популярное
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости

Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.

Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Новости Белоруссии
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Новости Белоруссии
В центр Минска снова стянуты силовики из-за протестов
Российский шоу-бизнес
Подписчики Королёвой и Тарзана: "Это была дешёвая мыльная опера"
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Премьер Армении позвонил президенту России
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Макрон призывает Лукашенко уйти в отставку
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Завод в Испании затопило красным вином
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Авиа-армада США и НАТО учебно разбомбила Россию
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Мельница заблуждений: вся правда о самураях
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников