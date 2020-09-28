Дистанционная проверка на трезвость - хорошо, а алкозамок - лучше

Под занавес минувшей недели Ростех сообщил о своей новой разработке — дистанционной системе проверки водителей на трезвость.

О том, как новшество будет внедряться в российскую действительность, "Правде.Ру" рассказал Виктор Похмелкин, председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России"

В Австралии "попавшиеся" водители сами устанавливают систему на свои машины. Учитывая заявленную стоимость прибора — 180 тыс. — у нас мало, кто сможет себе это позволить. Исходя из этого — кто будет платить?

- Я считаю, что если вводить что-то за такие деньги, то только в отношении лиц, которые лишены права управления транспортными средствами за пьяную езду.

Для таких лиц вполне возможны какие-то дополнительные ограничения, в том числе и подобного рода. Например, как альтернативу испытательному сроку. В остальном, я полагаю, не стоит обязывать водителей за такие деньги приборы устанавливать.

У водителя есть обязанность — быть трезвым за рулем. А как это проверять, контролировать — это проблема государства. Проверяйте, используйте для этого ваши средства, силы и так далее.

Поэтому я другого способа внедрить систему дистанционной проверки на трезвость, кроме как в виде дополнительного обременения для тех, кто уже попался за пьяным вождением, не вижу.

Законопослушные водители вовсе не обязаны такие деньги — мало для кого в стране "подъёмные" — вкладывать в переоснащение своей машины.

Кстати, алкозамки куда дешевле. Заработать на водителях хотят многие.

А если человеку "везло" и он ни разу не попадался ранее, то его новшество и не коснётся? Тогда почему речь идёт об "окончательном искоренении пьянства за рулём"?

- Искоренить — нет, а существенно сократить и обеспечить определенную профилактику, конечно, можно. Использованы далеко не все средства. В меньшей степени надо уповать на карательные меры. Прежде всего, конечно, это профилактика. И начинать надо с антиалкогольной политики в стране. Ее просто нет. Пока государство будет зарабатывать на алкоголе, это всегда будет — пусть и косвенно — поощрять пьянство. А там, где пьянство, там всегда беда. Пронесло раз — другой не пронесёт.

Так что, всё просто: хотим, чтобы не пили за рулем, надо чтобы не пили вообще или пили как можно меньше