Американист: Трамп абсолютно уверен в победе на выборах

Выступая на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп предупредил, что, в случае его проигрыша на президентских выборах в ноябре, мирным путём Байден власть не получит.

Каков в таком случае вероятный сценарий развития событий в США? Об этом "Правде.Ру" рассказал Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ.

По его словам, Трамп не собирается никуда уходить.

— Он считает, что победит триумфально, и никакой необходимости в передаче власти вообще не будет. Вот в чём смысл его высказывания. Признав, что он будет соблюдать какие-то нормы при передаче власти, он заранее допустил бы проигрыш. Он не хочет это делать в преддверии выборов. Вот и всё. А уж, конечно, раздувать можно, как угодно.

Звучит это двусмысленно...

— Согласен. Но Трамп пояснил, что демократы настаивают на массовом использовании из-за пандемии почты для голосования. А он категорически против этого возражает. Но сделать ничего не может — организацией выборов занимаются власти на местах. Многие уже приняли решение по этому вопросу.

Поэтому Трамп упоминает "крайний" вариант. Здесь что можно сказать? Часть результатов будет известна на следующий день — те, которые с избирательный участков поступят. А все остальное, сколько они будут подсчитывать — этого никто не знает. Непонятно вообще, насколько это всё растянется: подсчет голосов, сколько бюллетеней будет разослано, сколько их будет получено, какие там будут потери, кто их там будет считать и каким образом это будут подключать к официальной статистике.

То есть 4-го они не смогут объявить победителя, кто бы там не был. Все американцы со страхом ждут этого дня.

Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома…

— Да. Потому что в Америке армия не вмешивается во внутренние дела. Это запрещает Конституция. А армия используется только для защиты от внешней агрессии. Так что само по себе заявление Байдена противоречит американской Конституции. Поэтому никто никого ниоткуда там выносить не будет. Но то, что может сложиться — и сложится — противоречивая ситуация, это 100%.