У Евросоюза нет собственной последовательной позиции. И это плохо

Евросоюз, в политических спорах, второй месяц раскалывающих белорусское общество, занял позицию поддержания оппозиции и неоднократно уже заявлял о том, что не признаёт легитимность действующего президента страны.

Ситуацию для "Правды.Ру" прокомментировал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

— Мне кажется, что это свидетельство отсутствия самостоятельности у Евросоюза. Нечто подобное, мир уже видел на примере Венесуэллы.

Изоляцию законному президенту Венесуэлы пытались создать Соединенные Штаты Америки. Европа формально их поддержала, но в то же время понимает, что экономические связи надо поддерживать, поэтому они занимают такую двойственную позицию.

И в случае с Белоруссией то же самое. Силы воли и самостоятельности у Евросоюза не хватает. И они пытаются лавировать между проамериканской позицией и проевропейской.

Проевропейская позиция заключается в необходимости в поддержании нормальных деловых отношений со всеми странами Европы, а проамериканская — в том, что надо следовать симпатиям, антипатиям, прихотям американской внешней политики.

И в данной ситуации Жозеп Боррель, к сожалению — не только в этом вопросе, но и во многих других — занимает такую непоследовательную позицию. Соответственно, это подрывает и его личный авторитет, как руководителя дипломатической службы Евросоюза, подрывает авторитет Еврокомиссии, в состав которой он входит, и подрывает авторитет самого Евросоюза.

Ничего, кроме недоумения и сожаления это вызвать не может. Сожаление в этом плане, что Евросоюз как экономическая организация существует с 1957 года, и, конечно, много было им сделано и многое предстоит сделать. И логично было бы уже стать более последовательными в своих оценках и действиях. Что пошло бы на пользу тем планам и задачам, которые себе ставил Евросоюз как экономическая группировка.

Евросоюз уже не принадлежит самому себе?

— Хотелось бы так не думать, но, к сожалению, факты говорят за то, что нынешнее руководство Евросоюза — я имею в виду председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, руководителя дипломатической службы Жозепа Борреля и президент Евросоюза Шарля Мишеля — они, к сожалению, не обеспечивают последовательности и настойчивости, которые проявляло предыдущее руководство. Печально, что такая солидная организация, которой уже более 60 лет, так себя дискредитирует.