В РАМН считают, что мимо новой самоизоляции нас "пронесёт"

Дата 20 сентября, которой россиян часто пугали: дескать, у нас начнется вторая волна самоизоляции по коронавирусу - миновала. И - вопреки мрачным прогнозам - ничего не случилось. Означает ли это, что можно "выдохнуть", поскольку всё под контролем и никаких новых ограничений вводиться в стране не будет?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" спросил профессора Павла Воробьева, заместителя руководителя Формулярного комитета РАМН.

- Поскольку я не член правительства, о том,какие именно решения оно примет, не могу. Со своей же "колокольни" вижу, что пока мы имеем дело с увеличением числа заразившихся.

Это не неожиданность, медики всегда говорили, что по осени это будет.

Насколько я понимаю, тяжелых больных не много. И те, кто пишет, что в городах опять в большом количестве появились на улицах скорые, лукавят. Я вот сегодня ехал на работу, и ни одной скорой - полгорода проехал - не увидел.

Нет впечатления, что прямо ах-ах, ох-ох.

Поэтому я думаю, что в ближайшее время ничего вводиться точно не будет.

Мы лечим большинство больных амбулаторно. Это очень эффективно. Это очень простая терапия, она "обкатана" и прекрасно работает.

К слову, как ранее сообщала "Правда.Ру", аналогичной точки зрения придерживаются и те, кто в разной мере "отвечает" за эпидобстановку в России. Об этом подробнее - здесь.