Добровольцы, испытывавшие AstraZeneca, могли заболеть из-за вакцины

В начале недели стало известно, что уже у второго испытателя британской вакцины AstraZeneca выявлено "серьёзное неврологическое заболевание" — поперечный миелит.
Насколько вероятно, что причиной болезни ранее на здоровье не жаловавшихся людей могла стать именно коронавирусная вакцина? Об этом в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" расказал доктор медицинских наук Игорь Гундаров, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН
- Это редкая болезнь. И если она появляется у второго человека, связанного с испытанием препарата, вероятность того, что там проблема именно со стороны вакцины очень сильна. Очень сильно.
То есть это все-таки вакцина спровоцировала? Это "побочка"?
— Нельзя исключить такого варианта. Понимаете, сейчас то, что творят в стремлении побыстрее создать и запустить в производство вакцину — нарушение всех законов, стандартов. Есть стандарты проверки на эффективность и безопасность. На Западе, слава Богу, их более-менее соблюдают. И вдруг такой неожиданный поворот: один случай, второй. Представляете, какой это удар по престижу? Тем не менее, это обнародовали. Честь им и хвала.
Вы все-таки связываете, что это от вакцины?
Несомненно. Я полагаю, что это действительно негативный эффект вакцины.
Такое может быть, что ввели вакцину, вдруг появляется другая болезнь неожиданно? Это в практике бывает?
- Конечно. И об этом сейчас нужно трубить во все колокола и говорить, посмотрите, вот как важно честно делать оценку, контролировать безопасность. У нас, к сожалению, всё не так…
А что это за заболевание? Поперечный миелит — это что такое?
- Это воспаление. Идет нерв, а вокруг него волокна, которые позволяют этому нерву функционировать. Там развивается либо воспаление, либо токсическое воздействие и нарушается прохождение нервных импульсов по нервным стволам.
Как перелом позвоночника: человек живой, а руки не работают или сам под себя мочится, лежит, ноги не работают. Это тяжелое заболевание. Типа паралича.
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