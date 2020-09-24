Добровольцы, испытывавшие AstraZeneca, могли заболеть из-за вакцины

В начале недели стало известно, что уже у второго испытателя британской вакцины AstraZeneca выявлено "серьёзное неврологическое заболевание" — поперечный миелит.

Насколько вероятно, что причиной болезни ранее на здоровье не жаловавшихся людей могла стать именно коронавирусная вакцина? Об этом в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" расказал доктор медицинских наук Игорь Гундаров, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН

- Это редкая болезнь. И если она появляется у второго человека, связанного с испытанием препарата, вероятность того, что там проблема именно со стороны вакцины очень сильна. Очень сильно.

То есть это все-таки вакцина спровоцировала? Это "побочка"?

— Нельзя исключить такого варианта. Понимаете, сейчас то, что творят в стремлении побыстрее создать и запустить в производство вакцину — нарушение всех законов, стандартов. Есть стандарты проверки на эффективность и безопасность. На Западе, слава Богу, их более-менее соблюдают. И вдруг такой неожиданный поворот: один случай, второй. Представляете, какой это удар по престижу? Тем не менее, это обнародовали. Честь им и хвала.

Вы все-таки связываете, что это от вакцины?

Несомненно. Я полагаю, что это действительно негативный эффект вакцины.

Такое может быть, что ввели вакцину, вдруг появляется другая болезнь неожиданно? Это в практике бывает?

- Конечно. И об этом сейчас нужно трубить во все колокола и говорить, посмотрите, вот как важно честно делать оценку, контролировать безопасность. У нас, к сожалению, всё не так…

А что это за заболевание? Поперечный миелит — это что такое?

- Это воспаление. Идет нерв, а вокруг него волокна, которые позволяют этому нерву функционировать. Там развивается либо воспаление, либо токсическое воздействие и нарушается прохождение нервных импульсов по нервным стволам.

Как перелом позвоночника: человек живой, а руки не работают или сам под себя мочится, лежит, ноги не работают. Это тяжелое заболевание. Типа паралича.