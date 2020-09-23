Можно ли, купив замороженный продукт в магазине, подцепить коронавирус?

Вчера китайское ИА Синьхуа сообщало, что на пакете замороженных кальмаров из России был обнаружен коронавирус.

Как такое вообще может быть? И можно ли таким образом - купив продукт - замороженный! - в магазине подцепить коронавирус?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи.

То, что вирус нашли на упаковке - да, такое возможно. Мало ли, кто там цапал руками этот пакет.

На холоде вирусы выживают, в тепле нет. Холод - это способ консервации вируса. Чем глубже холод, тем дольше сохраняется. Мы их храним при минусовой температуре у себя в морозильниках.

Заразиться таким образом коронавирусом вряд ли получиться. Если,конечно, не тащить пальцы в рот.

На прошлой неделе Роспотребнадзор говорил, что в воде обнаружен коронавирус...

Это абсолютная чушь. Обнаружен в воде и что? Где он в воде обнаружен? В какой воде? COVID не выживает в соленой воде, в хлорированной... В океане громадное количество вирусов разных. Ничего удивительного нет. Так что поводов волноваться на этот счёт - абсолютно никаких нет.