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История с бутылками из номера Навального - чушь начала до конца

Могут ли помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера оказаться в тюрьме за то, что не сообщили о них местным следователям?

История с бутылками из номера Навального - чушь начала до конца

Что им могут инкриминировать? И будут ли? Об этом корреспондент "Правды.Ру" спросила у почётного адвоката России, доктора юридических наук, профессора Людмилы Айвар.

По её словам, все так называемые "доказательства", которые нашли (попросту говоря, "умыкнули") сторонники "отравленного" Навального из номера в Томске — не стоят ломаного гроша. Поскольку, в законе чётко прописана процедура изъятия вещдоков: там целая цепочка последовательных действий, начиная от фиксации процесса и заканчивая упаковкой и опечатыванием.

А тут непонятно ничего, начиная с того, кто вообще эти люди, шарившие в номере, и на каком основании они это делали. И есть все основания сомневаться в том, что пакетики, в которые "улики" (кстати, а почему номер не был убран после отъезда постояльца?) сложили, не вскрывался в каком-нибудь "тайном месте".

Вопросов — масса. И все они "вытекают" из норм УПК.

Если будут представлены неопровержимые доказательства того, что действительно именно эти бутылки были в номере, когда там находился Алексей Анатольевич, что он из них пил, что уже тогда там было подмешано некое вещество (опять же — если было), что именно содержимое этих бутылок стало причиной его отравления… и так далее, тогда еще можно будет о чем-то в этой связи рассуждать.

Пока же чисто теоретически. Просто представьте себе такую ситуацию.

Есть некий заговор, есть некие люди, которые хотели причинить Навальному вред. Они ему подлили эту смесь в бутылки, они поставили эти бутылки в номер в гостинице. Они должны были попасть в этот гостиничный номер, а значит это видеонаблюдение. Обычно горничная ставит эту воду. Кто проник в этот номер до того, как туда попал Алексей Анатольевич? Хорошо, они это все сделали, допустим. Они в этот номер поставили эти бутылки. Он из них испил и съехал с этого номера. Прошел длительный период времени. Пока он проехался по городу, пока он добрался до аэропорта, пока он дождался самолета, пока в него сел и летел, пока самолет приземлился в Омске — прошло несколько часов. И эти хитрые коварные люди, которые хотели его отправить не могли попасть в этот номер и устранить и уничтожить все, что они там оставили?

Как-то непохоже это все на реальность. Или они (сыщики из команды Навального) такие тупые, что даже не могут прибраться за собой, когда делают такие коварные вещи…

Конечно, если кто-то это сделал, должно быть расследовано и должны быть наказаны люди, которые совершают преступления такого рода, но в этой ситуации для меня она очень сомнительна.

От редакции:

То есть, получается, что — в сухом остатке — инкриминировать-то помощникам Навального и нечего, ибо несут ребята явный бред, дабы лишний раз пропиариться. Ничего нового.

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