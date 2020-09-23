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Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг

В минувшие выходные темой №1 мировых СМИ была предотвращённая спецслужбами США попытка отравления президента Дональда Трампа. Как сообщалось, правоохранители в почте Белого дома перехватили пакет, содержащий смертельный яд рицин, который был адресован Трампу.

Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг

Чтобы это значило? Зачем жительнице Канады (в рассылке писем подозревают женщину) травить президента соседней страны?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорила с Сергеем Городниковым, директором в Центре разработок глобальной политики.

— В Америке, как и у нас, идет развал прежней системы управления. Плюс — там запущен процесс окончательного уничтожения республики, идет трансформация в военно-бюрократическую империю (то же самое происходило в Риме). Нельзя исключать даже гражданскую войну с появлением некого собственного Юлия Цезаря.

Я об этом писал и говорил еще несколько лет назад, когда Трамп шел на выборы, что у них назрел свой Юлий Цезарь.

Сейчас ситуация такая, что борьба переходит в совершенно неуправляемый конфликт накануне начала войны. Это борьба, в которой все средства хороши: все прежние правила, все прежние нормы поведения отбрасываются в сторону.

Больше всего всех интересует вопрос: кто кого закопает.

Поэтому сейчас говорить о том, кому выгодно отравление или шумиха вокруг "попытки" — дело бесперспективное. Это всё вполне могли устроить (и скорее всего, так и было) ближайшие люди Трампа для того, чтобы поднять интерес.

Мучеников всегда поддерживают больше. Живой пример — наш Навальный: как только его отравили — сразу рейтинг поднялся.

То же самое и в Америке. Это старая технология.

И "найти концы" трудно, потому что слишком много противоборствующих группировок, которые начинают использовать совершенно нестандартные средства. Начиная от борьбы негров "Жизни чёрных тоже важны", до появления разнообразных искусственно созданных структуры, которые в нужный момент выстрелили.

Идет борьба, причем принципиальная. На кону — сама Америка. В гражданской войне побежденных уничтожают. Тут сейчас уже без всяких правил.

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