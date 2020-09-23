Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг

В минувшие выходные темой №1 мировых СМИ была предотвращённая спецслужбами США попытка отравления президента Дональда Трампа. Как сообщалось, правоохранители в почте Белого дома перехватили пакет, содержащий смертельный яд рицин, который был адресован Трампу.

Чтобы это значило? Зачем жительнице Канады (в рассылке писем подозревают женщину) травить президента соседней страны?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорила с Сергеем Городниковым, директором в Центре разработок глобальной политики.

— В Америке, как и у нас, идет развал прежней системы управления. Плюс — там запущен процесс окончательного уничтожения республики, идет трансформация в военно-бюрократическую империю (то же самое происходило в Риме). Нельзя исключать даже гражданскую войну с появлением некого собственного Юлия Цезаря.

Я об этом писал и говорил еще несколько лет назад, когда Трамп шел на выборы, что у них назрел свой Юлий Цезарь.

Сейчас ситуация такая, что борьба переходит в совершенно неуправляемый конфликт накануне начала войны. Это борьба, в которой все средства хороши: все прежние правила, все прежние нормы поведения отбрасываются в сторону.

Больше всего всех интересует вопрос: кто кого закопает.

Поэтому сейчас говорить о том, кому выгодно отравление или шумиха вокруг "попытки" — дело бесперспективное. Это всё вполне могли устроить (и скорее всего, так и было) ближайшие люди Трампа для того, чтобы поднять интерес.

Мучеников всегда поддерживают больше. Живой пример — наш Навальный: как только его отравили — сразу рейтинг поднялся.

То же самое и в Америке. Это старая технология.

И "найти концы" трудно, потому что слишком много противоборствующих группировок, которые начинают использовать совершенно нестандартные средства. Начиная от борьбы негров "Жизни чёрных тоже важны", до появления разнообразных искусственно созданных структуры, которые в нужный момент выстрелили.

Идет борьба, причем принципиальная. На кону — сама Америка. В гражданской войне побежденных уничтожают. Тут сейчас уже без всяких правил.