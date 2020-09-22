Из-за затухания протестов в Минске становятся слышнее другие города

Протестные акции, "затухая" в Минске, "переливаются" на улицы других городов. В частности, в Брест. Что это означает?

Своим мнением с журналистом "Правды.Ру" поделился Владимир Зотов, шеф-редактор информационного агентства REGNUM.

По его словам, всё дело в том, что в провинциальных городах Белоруссии протестные акции тоже продолжались все это время. Но их за минскими "раскатами" было не очень хорошо слышно.