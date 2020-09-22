Из-за затухания протестов в Минске становятся слышнее другие города

Протестные акции, "затухая" в Минске, "переливаются" на улицы других городов. В частности, в Брест. Что это означает?
Своим мнением с журналистом "Правды.Ру" поделился Владимир Зотов, шеф-редактор информационного агентства REGNUM.
По его словам, всё дело в том, что в провинциальных городах Белоруссии протестные акции тоже продолжались все это время. Но их за минскими "раскатами" было не очень хорошо слышно.
Я, честно говоря, здесь большого новшества не вижу. То, что протесты немножко "подзатухли" в Минске, но это связано с тем, что основной акцент работы правоохранителей и вообще силовиков Лукашенко на Минск и завязан. В этом плане как раз, мне кажется, что-то, что происходит в Бресте, в Гродно и в прочих городах, это не говорит о том, что акцент перемещается из Минска: в Минске немножко поутихло, а там как было, так и осталось.
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