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Реально работающих рычагов давления на прибалтийских русофобов нет

Врач из Риги, более того — глава латвийского врачебного сообщества, гордится тем, что отказывает в помощи людям, говорящим на русском языке. Откуда в Прибалтике такая ненависть к русским вообще и языку в частности? Что происходит?

Реально работающих рычагов давления на прибалтийских русофобов нет

На эти вопросы журналисту "Правды.Ру" ответил Семён Бойков, политолог, корреспондент Baltnews.

— Дело в том, что русский язык в странах Балтии ассоциируется с Россией. Страны Балтии активно борются с русским языком, продвигая национальные языки, языки титульных наций. Русский язык в их понимании этому мешает. И идет активная борьба, в частности, в Латвии и в Эстонии с русскими школами — их закрывают.

  • В частности, недавно в Эстонии была закрыта последняя русская школа Кейла.
  • В Латвии, насколько я помню, русские школы уже почти запретили.
  • В Эстонии они еще остаются более-менее.

Они — прибалты — видят в русском языке угрозу своей национальной идентичности. Более того, русский язык вытесняется не только из публичного пространства, его стараются выдавить ещё и из бытового общения.

На самом деле им это делать очень сложно, поскольку если мы берем Эстонию, то там в одном Таллине 45% населения — русскоязычное. И есть целый регион Ида-Вирумаа, где большинство говорят на русском языке, и даже Нарва — это исключительно русский город.

В Латвии тоже есть регион Латгале, где очень много людей говорят на русском языке. Половина Риги фактически говорит на русском языке.

Поэтому там идет борьба, что называется, не на жизнь, а на смерть против русского языка, борьба с русским населением.

Есть ли какие-то способы "ответить" русофобам? Почему Россия никак не реагирует и раз за разом терпит подобные выходки?

— Россия реагирует. Россия все, что может на сегодня — просто на это обращать внимание — на ущемление русскоязычного населения, ущемления их права учиться на русском языке. Россия обращается в ОБСЕ, на уровне МИДа об этом говорится. Вопрос: насколько это эффективно? Наверное, не очень. Раз русофобия в Прибалтике маргинализируется.

Ответить, получается, русофобам никак нельзя? Россия как-то пытается, но ничего конкретного. Но это же врач, он должен помогать любому, неважно на каком языке говорит.

— Это да. По факту, конечно, на это никак Россия, наверное, не может надавить. Ввести санкции против стран Балтии за то, что там вытесняется русский язык, она не может. С другой стороны, Россия может обратить внимание в международной организации, в той же ОБСЕ. В Евросоюз, в конце концов, Россия тоже не раз обращалась и к профильным организациям в рамках Европейского союза, чтобы ЕС обращал внимание на дискриминацию русского языка. Толку только не видать.

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