Мнение: США специально выдвигает России неприемлемые условия по СНВ

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что намерение США договориться с Россией по поводу СНВ — на условиях Штатов, конечно — не более, чем пустые разговоры.

Свою точку зрения он объяснил в интервью "Правде.Ру".

Понятно, что для нас условия, выдвинутые США, неприемлемы. Что дальше?

- Перспективы развития переговорного процесса по вопросу договора СНВ очень пессимистичное. Американцы сейчас говорят, что готовы на какой-то короткий период заключить временное соглашение. Это такой сигнал. Пока ничего, просто временное соглашение, чтобы в течение этого временного соглашения заключить полноценное СНВ-III.

Понятно, это лучше это, чем ничего, как в таких случаях говорят. Но даже в условиях такого меморандума перспективы для СНВ очень малы.

И в отношении того же Китая понятно:

в Китае заявляют, что на США и Россию приходится 90% ядерного потенциала, и "мы, возможно, подключимся к этому договору, когда наш потенциал будет сравним с потенциалом США и России".

То есть либо США и Россия упадут до уровня Китая, либо Китай нарастит до уровня США и России.

Плюс Китай даже в этих договорах не участвует. Он отвергает эту возможность.

Позиция США такая:

дескать, мы можем с вами заключить договор, но ставят условия невыполнимые.

Мы прекрасно понимаем, что хотят сделать крайним либо Китай, либо Китай и Россию, как сделали Россию крайней во время выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они уже готовят необходимый информационный фон для обоснования своего выхода из этого договора.

Выход из СНВ — это уже логический шаг в цепочке предыдущих действий американской элиты, то есть это целенаправленное расшатывание стратегической стабильности договоров по контролю над вооружениями.

Это выход из договора по ПРО, выход из РСНД.

Это недавний выход из Договора по открытому небу.

Это логическая траектория развития американской внешней политики.

Теперь наступает кульминация. И понятно, что, если даже будет заключен этот меморандум, они скажут:

"Для мира, для общественности мы все сделали в своих силах, но из-за политики Китая и России, увы, сохранить мир не получается".

Такая логика. И здесь на самом деле их задача, наоборот, навязать нам гонку вооружений, подорвать экономические возможности Китая, России. А не в том, чтобы заниматься сейчас уменьшениями, чтобы экономики их конкурентов были стабильными.

Они хотят оторваться сейчас от Китая и России. В феврале 2021 года истекает реальный договор. Мы уже сколько раз выходили с инициативами: давайте наконец диалог. Даже Путин, когда демонстрировал свое гиперзвуковое вооружение, говорил:

"Давайте сядем за стол переговоров и начнем дискуссию по накопившимся проблемам".

Его до сих пор не услышали и не хотят слышать". Сейчас вообще все переговоры с Россией рассматриваются через призму слабости и поражения. Сколько было этих месседжей и со стороны Путина? Лавров постоянно об этом говорит: что насчет переговорного процесса?

Молчок. Поэтому я пессимистично смотрю на это. Я допускаю, что меморандум будет заключен, чтобы продлить время и в течение времени прийти к полноценному договору. Но очень скептически смотрю на возможность продления СНВ-III. Тем более что военный бюджет у них увеличиваются.

Поэтому американские элиты сделают все, чтобы, наоборот, подорвать стабильность, навязать новую гонку вооружений.