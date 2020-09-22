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Мнение: США специально выдвигает России неприемлемые условия по СНВ

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что намерение США договориться с Россией по поводу СНВ — на условиях Штатов, конечно — не более, чем пустые разговоры.

Мнение: США специально выдвигает России неприемлемые условия по СНВ

Свою точку зрения он объяснил в интервью "Правде.Ру".

Понятно, что для нас условия, выдвинутые США, неприемлемы. Что дальше?

- Перспективы развития переговорного процесса по вопросу договора СНВ очень пессимистичное. Американцы сейчас говорят, что готовы на какой-то короткий период заключить временное соглашение. Это такой сигнал. Пока ничего, просто временное соглашение, чтобы в течение этого временного соглашения заключить полноценное СНВ-III.

Понятно, это лучше это, чем ничего, как в таких случаях говорят. Но даже в условиях такого меморандума перспективы для СНВ очень малы.

И в отношении того же Китая понятно:

  • в Китае заявляют, что на США и Россию приходится 90% ядерного потенциала, и "мы, возможно, подключимся к этому договору, когда наш потенциал будет сравним с потенциалом США и России".

То есть либо США и Россия упадут до уровня Китая, либо Китай нарастит до уровня США и России.

Плюс Китай даже в этих договорах не участвует. Он отвергает эту возможность.

Позиция США такая:

  • дескать, мы можем с вами заключить договор, но ставят условия невыполнимые.

Мы прекрасно понимаем, что хотят сделать крайним либо Китай, либо Китай и Россию, как сделали Россию крайней во время выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они уже готовят необходимый информационный фон для обоснования своего выхода из этого договора.

Выход из СНВ — это уже логический шаг в цепочке предыдущих действий американской элиты, то есть это целенаправленное расшатывание стратегической стабильности договоров по контролю над вооружениями.

  • Это выход из договора по ПРО, выход из РСНД.
  • Это недавний выход из Договора по открытому небу.
  • Это логическая траектория развития американской внешней политики.

Теперь наступает кульминация. И понятно, что, если даже будет заключен этот меморандум, они скажут:

"Для мира, для общественности мы все сделали в своих силах, но из-за политики Китая и России, увы, сохранить мир не получается".

Такая логика. И здесь на самом деле их задача, наоборот, навязать нам гонку вооружений, подорвать экономические возможности Китая, России. А не в том, чтобы заниматься сейчас уменьшениями, чтобы экономики их конкурентов были стабильными.

Они хотят оторваться сейчас от Китая и России. В феврале 2021 года истекает реальный договор. Мы уже сколько раз выходили с инициативами: давайте наконец диалог. Даже Путин, когда демонстрировал свое гиперзвуковое вооружение, говорил:

"Давайте сядем за стол переговоров и начнем дискуссию по накопившимся проблемам".

Его до сих пор не услышали и не хотят слышать". Сейчас вообще все переговоры с Россией рассматриваются через призму слабости и поражения. Сколько было этих месседжей и со стороны Путина? Лавров постоянно об этом говорит: что насчет переговорного процесса?

Молчок. Поэтому я пессимистично смотрю на это. Я допускаю, что меморандум будет заключен, чтобы продлить время и в течение времени прийти к полноценному договору. Но очень скептически смотрю на возможность продления СНВ-III. Тем более что военный бюджет у них увеличиваются.

Поэтому американские элиты сделают все, чтобы, наоборот, подорвать стабильность, навязать новую гонку вооружений.

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