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Что толкает людей в писательство - мнение психолога

Юлия Михалкова, бывшая участница шоу "Уральские пельмени", после ухода из коллектива решила примерить на себя роль писательницы. Вышла её первая книга. Это практически мемуары автора.

Что толкает людей в писательство - мнение психолога

И поскольку образ Юлии (сценический, прежде всего) как-то "не монтируется" с представлением о литераторах, возникает вопрос:

отчего все кому не лень, вдруг полезли в писатели? Почему народ с удовольствием потребляет такое чтиво? К литературе это имеет отношение очень косвенное.

Психолог Яна Геншпринг считает, что здесь всё просто:

  • потому что это один из ярких и работающих видов арт-терапии (терапии с помощью искусства).

— В тот момент, когда человек начинает писать, описывать события, он прорабатывает, осознаёт, идёт в глубину происходящего с ним. И часто через написание — особенно если это мемуаристика — получается проработать или, как сейчас модно говорить, завершить гештальт.

Вот почему люди пишут. Они могут это не осознавать.

Есть ещё, конечно, объяснения, которые лежат на поверхности: популярность, слава — это прекрасно.

С помощью книги можно поднять свой личный бренд, раскрутить страницу в Instagram, заработать денег.

Книга, вообще, если это нон-фикшн, как говорят все редакторы крупного издательства "Альпина Паблишер", для людей, которые хотят и пишут свои мемуары — это возможность поднятия личного бренда.

Но, повторюсь, это вершина айсберга. Главная — глубинная психологическая.

— А вот почему люди такие книги читают?

— В людях есть желание и любовь к подглядыванию. Вуайеризм никто не отменял. Это возможность посмотреть со стороны, высказать какое-то свое мнение, даже когда его не будут слушать и никто не услышит.

Человек читает и начинает разговаривать с персонажем. И в этот момент он лучше, умнее, он может оценивать и прочее. Люди, которые читают, тоже очень много чего получают для своей психики.

— И как опыт, наверное, тоже? В смысле заимствования: со стороны посмотреть на человека, которого ты видел в одном образе, вдруг он в другом качестве проявляется. И узнать, как у него это получается…

— К опыту это мало имеет отношение, потому что опыт — это в основном то, что человек сам переживает, интегрирует, а потом из себя достаёт и как-то уже живёт исходя из этого опыта.

Но лично я за то, чтобы люди наступали на свои собственные грабли. Если не наступают, тогда как-то…

— То есть новоиспечённые авторы нон-фикшн решают свои психологические проблемы таким образом. Как вариант?

— Да, как вариант они себя так терапевтируют. Стивен Кинг себя терапевтировал, но у Стивена Кинга в своё время была сильная травма, он лежал — начал писать. Тоже вид арт-терапии.

Я вам могу честно сказать, что в своё время я тоже писала, но я писала для себя. Я написала книгу порядка на 150 тысяч слов, не знаков, то есть это прямо очень хорошо. Я ее не собираюсь никуда публиковать. Да, я её иногда использую как посты в Instagram о себе. Да, это мой способ терапии, прекрасно работающий.

— Почему сегодня так много появляется блогеров? И молодых, и пожилых. Чаще и сказать-то им ничего: что вижу, то и пою.

— У людей, во-первых, появилась возможность самовыражения. А второе — им хочется высказаться. Может быть, в реальной жизни очень мало общения стало у человека. Почему он вдруг таким вот образом идёт в мир?

Спасибо Сети, спасибо Интернету, спасибо развитию коммуникаций, потому что сейчас любого могут услышать сотни тысяч и миллионы. И вот возможность протранслировать на большую публику, добавляет значимости. Плюс сейчас уже даже постов меньше, и блогеры все идут в сториз, но никто не отменял клиповое сознание современных людей.

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