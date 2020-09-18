Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лавров: заявления Тихановской вызывают вопросы
В Госдуме РФ обсуждают реестр педофилов
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах
Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

Энтомолог: мухи, захватившие Красноярск, – это не апокалипсис

С начала текущей недели Красноярск атаковали тучи мух.

Энтомолог: мухи, захватившие Красноярск, – это не апокалипсис

Что это? Откуда их столько? И как спасаться людям?

Обо всём этом "Правде.Ру" рассказал энтомолог Константин Китаев.

По его словам, ничего особо удивительного или экстраординарного в Красноярске не происходит:

"Сейчас потеплело — вот они и летают. Потом похолодает — их не будет. Так бывает. А что их так много, так это тоже нормально: они (насекомые) же размножаются летом. Второе-третье поколение в это время как раз должно вылетать. Я не знаю точно, какие там температурные сейчас условия. Скорее всего, второе поколение вылетело и ищет место где-то перезимовать. Сейчас устроятся, где потеплее, и "буря" утихнет".

 - А сколько обычно такое явление длится?

 - Недолго. Дней пять, может быть.

 - А как спасаться от таких нашествий?

  - Обычные репелленты помогают, которые в магазинах продаются. С любым видом насекомых справляются.

Ну или просто терпением ненадолго стоит запастись. Осень же. Сейчас погода меняется. Чуть-чуть похолодает и их уже не будет. Они все забьются по подвалам, по чердакам и будут спать до весны.

Последние материалы
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах
Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"
Опрос: кого россияне считают врагами страны
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Правительство готовит народ к худшим временам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников