Энтомолог: мухи, захватившие Красноярск, – это не апокалипсис

С начала текущей недели Красноярск атаковали тучи мух.

Что это? Откуда их столько? И как спасаться людям?

Обо всём этом "Правде.Ру" рассказал энтомолог Константин Китаев.

По его словам, ничего особо удивительного или экстраординарного в Красноярске не происходит:

"Сейчас потеплело — вот они и летают. Потом похолодает — их не будет. Так бывает. А что их так много, так это тоже нормально: они (насекомые) же размножаются летом. Второе-третье поколение в это время как раз должно вылетать. Я не знаю точно, какие там температурные сейчас условия. Скорее всего, второе поколение вылетело и ищет место где-то перезимовать. Сейчас устроятся, где потеплее, и "буря" утихнет".

- А сколько обычно такое явление длится?

- Недолго. Дней пять, может быть.

- А как спасаться от таких нашествий?

- Обычные репелленты помогают, которые в магазинах продаются. С любым видом насекомых справляются.

Ну или просто терпением ненадолго стоит запастись. Осень же. Сейчас погода меняется. Чуть-чуть похолодает и их уже не будет. Они все забьются по подвалам, по чердакам и будут спать до весны.